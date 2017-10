El candidato del Frente Para la Victoria, Ricardo Fueyo, emitió su voto en Playa Unión y en ese marco aseguró que “esperamos que todo transcurra con normalidad” y al igual que hicieron el resto de los candidatos, remarcó que la campaña fue “muy buena y sin agravios”.

Fueyo agradeció a todos los militantes y dirigentes que lo acompañaron durante los tres meses de la campaña, quienes dijo “son el sustento de la democracia”.

Fueyo precisó que en todas las localidades se llegó a cubrir las mesas con fiscales por lo que aseguró que en general la elección se desarrollaba con normalidad.

Sostuvo que como en la elección anterior, una vez en Comodoro Rivadavia recorrerá escuelas, y anticipó que seguramente esperará el resultado en el Centro de Cómputos del PJ en la ciudad petrolera.

El candidato por el Frente Para la Victoria aseguró que no tiene cábalas, aunque explicó que “me dijeron que no me saque la campera y por las dudas no me la saqué”.

Consultado acerca de si recibió llamados de referentes nacionales del Frente Para la Victoria, sostuvo que luego de la conversación que tuvo con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, no mantuvo ningún diálogo con dirigentes del partido salvo con el diputado por Chubut, Santiago Igón.

Fueyo explicó que para él la elección es algo “propia y de la provincia” al tiempo que ratificó su compromiso con la gente y con los militantes que son “los que dan todo sin pedir nada a cambio”.

Por otra parte Fueyo remarcó que en esta elección general todas las listas que lo enfrentaron en las Primarias lo acompañaron en la campaña y también durante esta elección.

Fueyo aseguró que el conjunto de dirigentes y militantes cumplieron con el compromiso, aunque finalmente aseguró “la que define es la gente”.