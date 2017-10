El abogado de Puerto Madryn, José Félix Alberdi, no descartó que a la municipalidad de Pirámides le embarguen la planta desanilizadora que “podría venir muy bien en algún campo privado” si la municipalidad, rodeada por pleitos, no hace frente al pago de honorarios por juicios que perdió.

Alberdi recordó que “en mi caso embargué por falta de pago el vehículo oficial que usaba el intendente, un camión recolector de residuos y una camioneta con la que se hace el recorrido del tendido cloacal”.

Recordó que esos vehículos están en una estancia a la espera que se abonen los 450 mil pesos que le deben de honorarios profesionales o de lo contrario se rematarán para cubrir ese monto.

Calificó a la gestión municipal que encabezó el ex intendente Alejandro Albaini y que sigue su adlátere Javier Roldán como “un desastre”.

Recordó que fue Roldán quien le pidió por favor que no embargara las cuentas públicas, como había hecho en un principio, porque no podía pagar los sueldos y de esa manera corría peligro hasta su integridad física.

“Le levanté el embargo de las cuantas con la promesa de pago no cumplió, así que me vi obligado a retener los bienes” describió Alberdi, quien recordó que tras él hay una lista de abogados que también tienen cuentas pendientes, entre ellas “el doctor Villahoz” se encargó de ventilar.