El episodio de ribetes insólitos, tuvo lugar este fin de semana en el establecimiento “Los álamos”, jurisdicción de la comuna rural de Colán Conhué, según reconstruyó el abogado Daniel Sandoval, quien actuó como defensor de uno de los imputados.

La historia arranca con el encuentro casual que tuvieron tres jóvenes en Esquel con un vecino que hipoacúsico, a quien lo convencieron para que los traslade en su vehículo a comprar cerveza, cosa a la que accedió.

Una vez iniciado el periplo el dueño del rodado, identificado como Vivian Toro, fue obligado a ceder el volante y forzado a viajar en el asiento trasero, tras lo cual iniciaron un camino incierto hacia la zona rural llegando hasta cercanías de la estancia Los Álamos, 130 km. del lugar de Esquel, donde se quedaron sin combustible.

En estas circunstancias los ocupantes del vehículo se bajaron del rodado y concurrieron al puesto de Artemio Meza, de 70 años, a quien uno de los viajeros conocía y por razones que no están claras comenzó una disputa que incluyó pedradas por parte de los visitantes y amenazas con cuchillos por parte del dueño de casa, hasta que este último terminó muerto.

Para esto, el dueño del vehículo que viajó casi secuestrado se dirigió a la ruta buscando auxilio para cargar combustible, y tras varias peripecias en el medio lograron llegar a Colán Conhué que, como no tiene combustible, no pudo abastecerlos aunque convencieron a un vecino para que los lleve a Esquel.

En medio de estas circunstancias un vendedor ambulante que llegó al puesto de la estancia “Los Alamos” encontró el cadáver de Meza con un poblador ciego al lado que contó lo ocurrido dentro de las limitaciones propias de su condición por lo que se dio aviso a la policía y los cuatro fueron interceptados camino a Esquel.

Allí comenzó otra historia porque todos quedaron detenidos, entre ellos el dueño del auto que por su discapacidad no se pudo hacer entender y estuvo preso por 48 horas sin saber por qué, según explicó su abogado defensor Daniel Sandoval que dialogó con Radio Chubut.

El letrado explicó que su cliente quedó en libertad previa declaración, la cual no fue fácil de recoger porque tuvieron que recurrir al lenguaje de señas y en la justicia hay una sola persona habilitada como perito para tal fin, que coincidentemente estaba en la cordillera y pudo prestar su servicio.

De paso, Sandoval explicó las carencias que tiene la justicia en general para atender situaciones como éstas donde están involucradas personas con algún tipo de discapacidad.