Hoy se cumplieron 10 días de la última vez que se vio a Santiago Maldonado, el joven artesano que se sumó al reclamo que hace el grupo denominado “Resistencia Ancestral Mapuche” en la cordillera.

De acuerdo a sus familiares, no hay señales del joven desde que se produjo una batida de efectivos de la Gendarmería, lo que esa fuerza niega al igual que las autoridades del gobierno nacional.

Los familiares y los organismos de derechos humanos hablan de una desaparición forzada y organizaron marchas reclamando la aparición con vida del joven.

Mientras tanto los investigadores no descartan ninguna de las posibilidades sobre el paradero de Santiago que van desde una desaparición fingida con fines políticos a una forzada por la represión.

En el medio cobró fuerza una hipótesis respecto a que el joven buscado fue uno de los que recibió la herida el 21 de julio por la madrugada, cuando un grupo del RAM ingresó con fines vandálicos en una estancia del grupo Benetton y el puestero, en su defensa, lo hirió con un cuchillo.

Oscar Oro, el fiscal de El Hoyo que investiga la causa, reconoce que el puestero que defendió la propiedad cuando fue sorprendido en horas de la madrugada, tomó un cuchillo y alcanzó a herir a uno de los atacantes aunque no sabe en qué lugar de su anatomía ni que tan profundo.

Sin embargo no se reportaron en hospitales de la zona el ingreso de heridos de arma blanca y no se descarta que el cortado sea Santiago Maldonado que fue sacado de ahí para no ser descubierto hasta hoy.

“Tranquilamente podría ser” reconoció Oscar Oro, quien conocía esa hipótesis y está trabajando sobre ella.

En rigor, recordó que Santiago Maldonado no era solamente un joven que concurrió por esos días a solidarizarse con el reclamo del RAM, sino que militaba en la causa desde hacía mucho más tiempo, por lo que el espacio temporal calza en la posibilidad que también él haya participado del ataque al establecimiento de los Benetton.

La policía investiga además el testimonio que brindó un camionero a través de Radio Chubut dando cuenta que él lo vio a Santiago haciendo dedo frente a una estación de servicio de El Hoyo, a quien no alzó porque tiene prohibido por ser transportista de sustancias peligrosas.

“Me di cuenta que era el chico buscado recién el miércoles porque vi su foto y recordé que lo había visto haciendo dedo” dijo en el mensaje que dejó grabado en la radio y que la policía requirió para localizar al camionero, quien ya estaría individualizado.