El comisario inspector retirado Delfín Heriberto Rodríguez Watson, tomó distancia de la causa por la desaparición del militante del Partido Comunista de Trelew Elvio Ángel Bel ocurrido el 5 de Noviembre de 1976.

Por aquel entonces, Rodríguez Watson era jefe de la comisaría primera de Trelew y su vinculación con la causa es de manual, pues se razona que no podría estar ajeno al hecho quien estaba a cargo de la jurisdicción, ya sea por acción o por omisión, liberando la zona para que los secuestradores operen.

Sin embargo Rodríguez Watson recordó que él no estaba en Trelew ese día sino en Buenos Aires y así lo puede acreditar.

Explicó que el día de la desaparición de Bel estaba a cargo de la seccional el segundo de esa repartición, ya fallecido, al igual que muchos de los cuadros policiales que no son señalados porque murieron.

“Esto es como el cuento del último mono de una fila que es el único que se cae a la laguna porque no la puede saltar” dijo el policía retirado quien considera que por esas cosas de la vida, que lo hacen estar en pié a los 78 años, es que está señalado.

También figura en la causa Tito Nichols, por aquel entonces jefe del departamento informaciones policiales, aunque Rodríguez Watson duda de su participación porque “prácticamente no venía por Trelew” y además porque fueron señalados a través de un anónimo que, a su juicio, invalida todo lo actuado.

Delfín Heriberto Rodríguez Watson tiene un buen recuerdo de Ángel Bel, a quien definió como “una persona que no traía problemas” y de paso recordó que a él le tocó entrevistar a los vecinos linderos a la zapatería donde fue secuestrado, quienes no dijeron nada a la hora de declarar por un lógico temor.

El ex policía también valoró la lucha que lleva adelante desde hace 40 años Hilda Fredes, la viuda de Ángel Bel, pues está buscando el esclarecimiento del episodio.

Negó haber sido un “pesado” de la fuerza policial de su época como muchos lo recuerdan, aunque admitió que quizá esa triste fama se la dieron los hombres dentro de la misma fuerza con quienes fue riguroso.

Además se victimizó como un perseguido por la Armada que tenía jurisdicción territorial en la zona, fuerza militar a la cual jamás se le sometió, lo que en su momento le valió la detención en la escuela de cadetes de la policía.

Rodríguez Watson concurrió a los estudios de radio Chubut esta mañana para desmentir a los dichos del candidato socialista Anselmo Montes, quien en declaraciones a este medio dijo que él y su hermano fueron víctimas de la represión que él ejerció desde la policía.

“Es una mentira total y lo hace para sacar patente de perseguido porque es candidato” cuestionó Rodríguez Watson, porque para la época que Montes dice, él no estaba en Trelew, ya que había sido trasladado a Comodoro Rivadavia.