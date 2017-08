El Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew, Marcelo Montserrat, dijo claramente, ante las reiteradas quejas, que durante la próxima semana se realizará un llamado, desde la Municipalidad, a todas las partes que formaron parte del embellecimiento del área central para “que se saquen la careta y expliquen qué quisieron hacer”.

“No podemos esperar a ver si Austral vuelve. Hay que resolverlo. No puede quedar abandonado de por vida”, agregó el funcionario, quien destacó que el Intendente Adrián Maderna solicitó “decisión” para resolver “de la mejor manera posible esta situación”.

“La próxima semana estaremos llamando a todos los que han intervenido para que se saquen la careta y expliquen qué quisieron hacer. Y los que estuvieron trabajando, que expliquen qué se hizo, y aquellos que están en contra, o a favor, que entre todos podamos decidir qué es lo mejor para este sector de la ciudad, que hay que resolver”, puntualizó Montserrat.

“No podemos esperar a ver si Austral vuelve. Hay que resolverlo, no puede estar abandonado de por vida. Lo que pide el Intendente es decisión. Por eso, a pesar de que tenemos una idea clara de cómo tendríamos que resolverlo, vamos a invitar a todos para que opinen y encontremos, en conjunto, la mejor solución”, aseveró posteriormente.

“Cuando hicimos el listado de obras, a pedido de la Cooperativa Eléctrica, destinamos 18 millones de pesos para el área central. Pero cuando le solicitamos que nos informe sobre las actividades, nos dijeron que con esa plata no alcanzaba, qué iban a ver. Y hemos estado dando vueltas con este tema mucho tiempo”, avanzó.

“A pesar de que toda la parte de infraestructura del área central ha quedado abandonada durante años, nosotros hemos puesto en funcionamiento, con personal municipal, todo el sistema de iluminación de la Avenida Lewis Jones y Avenida Fontana, a pesar de que no contamos ni siquiera con los planos del lugar”, prosiguió.

“También sabemos que hay otros servicios que no son posibles poner en funcionamiento, como el bajado de todos los cables aéreos, que tiene un costo altísimo. Era un mega proyecto, que yo no voy a discutir, pero al estar abandonado es lo peor que nos puede pasar. Es preferible hacer un proyecto realizable. Y es lo que nosotros planteamos. Ver cuál es la posibilidad que tenemos, ya sea con el bono provincial, o con fondos propios, de tratar de poner en funcionamiento un sector que está abandonado, como la transitabilidad y la semaforización de todo el sector. Hoy tenemos una sola mano, con gente que se cruza por el boulevard, se provocan accidentes, algo que hay que terminar de una buena vez. Por lo menos tratar de conectar las sub estaciones transformadoras”, dijo más adelante.

“La Cooperativa, en su momento, iba a destinar personal para realizar la conexión. Pero como no lo ha hecho, hemos tomado la decisión de empezar, con personal municipal, a tratar de iluminarlo y poner en funcionamiento los semáforos. Y como parece, para algunos, que nosotros somos los culpables de esta obra inconclusa, es que realizaremos la convocatoria a todos los sectores”, concluyó.