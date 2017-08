Trabajadores petroleros decidieron tomar “de manera pacífica” el yacimiento “El tordillo” a 27 km. de Comodoro Rivadavia, concesionado a la empresa Tecpetrol, para buscar frenar “la ola de despidos que esa operadora está produciendo en la cuenca del golfo San Jorge” explicó el secretario general del gremio, Jorge Ávila.

El dirigente prometió que “la medida se mantendrá hasta el próximo jueves, día en que vence la conciliación obligatoria, y si no retrotraen los telegramas de despido seguirá la medida pero mucho más dura porque no podemos permitir lo que nos están haciendo”.

En diálogo con Radio Chubut el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privados del Chubut, Jorge Ávila, enumeró que “los nuevos telegramas de despido llegan a las empresas de servicios que trabajan para las operadoras, en este caso Tecpetrol”.

“Son 167 telegramas de despidos nuevos que ayer llegaron a los trabajadores y esto rompe con la paz social por lo que vamos a permanecer aquí para incluso cuidar las instalaciones porque nos pasó en otros momentos que nos terminan culpando de roturas que no hicimos para justificar despidos” señaló.

Ávila recordó que “nosotros hemos venido cediendo posiciones con tal de sostener los puestos de trabajo, aceptamos la reducción horaria y la quita de horas extras lo que repercute en el salario, pero ya no podemos seguir cediendo sobre todo con empresas como esta que lograron concesiones hasta el 2047”.

El gremialista además es presidente de la empresa estatal provincial Petrominera S.E. que entre otras funciones tiene la responsabilidad de administrar las áreas secundarias y gerenciar las estaciones de servicio distribuidas en el territorio.

Consideró que en situaciones extremas, como en este caso, de apadrinar una toma del yacimiento por su condición sindical “no es incompatible” con la de funcionario público pero “pongo a disposición de Mario Das Neves que es quien me puso en el cargo para que decida qué hacer porque yo antes que nada soy defensor de los trabajadores”.