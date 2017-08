Para tal fin viajará a Buenos Aires el ministro de infraestructura de la provincia, Alejandro Pagani, a fin de reunirse con las autoridades nacionales.

Así lo confirmó Fernando Álvarez de Celis, subsecretario de planeamiento territorial de la inversión pública de la nación, quien reconoció que en ese encuentro se intentará cerrar la controversia por los listados de beneficiarios que se manejaron.

De Celis advirtió que en Comodoro Rivadavia se estaba culpando al gobierno nacional por la no remisión de fondos para ayudar a los damnificados por la emergencia hídrica, cuando en realidad los que estaban en falta son las autoridades provinciales que confeccionaron mal el listado que debía ser único.

Como ejemplo recordó que se pusieron como damnificados a vecinos de barrios que no habían sido alcanzados por la emergencia hídrica porque no sufrieron las inundaciones y en otros casos se incluyeron a quienes recibían otro tipo de asistencia, como materiales, lo cual está expresamente prohibido.

“Hubo una clara desprolijidad” dijo de Celis quien aprovechó para valorar la actitud del ministro del interior de la nación, Rogelio Frigerio quien viajó especialmente a Comodoro Rivadavia para hacer un seguimiento de la asignación de recursos.

El funcionario advirtió que “la intención no es seguir con la polémica sino dar una solución” y por eso la reunión con Pagani, dando a entender que desde el gobierno provincial lo corrieron de la discusión a Juan Martín Bortagaray.

Sin embargo Alvarez de Celi no dejó de pasar la oportunidad de explicar que una de las cosas que intentan cambiar es el uso de las necesidades con fines electoralistas y como al pasar, recordó el desvío de los colchones que iban destinados a Comodoro Rivadavia y terminaron en el depósito del ministerio de Bienestar Social en Rawson.