El precandidato a diputado nacional por la lista 501 H, Primero Chubut, del Partido Justicialista, aseguró que el 13 de agosto a él lo votarán muchos radicales desencantados con la alianza que hizo ese partido con el macrismo para conformar Cambiemos.

Sin vueltas, González aseguró que “a mí me van a votar muchos radicales que me conocen aunque no compartan mi ideario político porque saben que yo hablo los temas que a la gente le preocupa”.

González se mostró alejado de la discusión vacía que se plantea en esta contienda al que definió como “banal y de bananas” en vez de discutir los temas que afligen a la población sobre todo a la clase trabajadora que es la más afectada.

Si bien tiene que ganar las PASO donde tiene que competir con otros cinco lemas que se anotaron dentro del justicialismo, González apunta no solo al voto peronista sino también al independiente porque “los problemas son de todos y mi intención es transformarme en el vocero de todos los chubutenses cuando llegue al congreso”.

Además razonó que “cuando la patronal echa a los trabajadores como ocurrió con varias empresas no le pregunta el partido, los echa y punto”.

Héctor González dijo además que “estoy dispuesto a debatir con los demás candidatos siempre y cuando se trate de debatir ideas y no de atender chicanas”.