El diputado nacional por Chubut del Frente para la Victoria, Santiago Igon, confesó que recibió aprietes al momento de votar la ley para habilitar el pago de los denominados fondos buitre.

“Recibí llamados para que vote a cambio de obras para la provincia, cosa a la que me negué y no estaba equivocado porque a pesar de que el proyecto salió aprobado las obras nunca aparecieron” dijo enigmático.

El diputado nacional no dio más detalles pero dejó entrever que tiene una presentación judicial en marcha por ese mismo proceder.

La confesión del legislador fue como consecuencia de una consulta sobre las declaraciones que formuló el vice gobernador Mariano Arcioni, quien aseguró que en su recorrida proselitista percibió que muchos intendentes y concejales no sabían quiénes eran los diputados nacionales.

En tal sentido ironizó que “quizá se refiere a los de su propio partido” pero tras cartón contó que más allá de conocer o no a las autoridades locales lo importante es cómo actúa cada uno en el congreso nacional y por eso puso el ejemplo su actitud frente a la sugerencia de votar a favor de una ley a cambio de obras.

Y de paso cargó contra su colega, el diputado nacional dasnevista Sixto Bermejo, que votó la ley por la cual se le pagaron 9.300 millones de dólares a los holdouts, aunque lo deslindó de cualquier trueque porque sabiéndolo cómo piensa, está seguro que lo hizo de pura vocación.