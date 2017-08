Así lo interpretan las autoridades del Partido Justicialista, ante la posibilidad de que la lista que ganó en las PASO del domingo deba incluir en la nómina de candidatos a quien resultó en segundo lugar, en este caso María Magdalena

Cativa.

Sin embargo en diálogo con Radio Chubut hoy el candidato en primer término tras las elecciones del domingo, Ricardo Fueyo, aseguró que tras las consultas a las autoridades partidarias le quedó claro que no se intercalarán candidatos porque la que la lista que sigue en cantidad de votos en la interna, no llegó al 40%.

“Lo consulté con el presidente del Partido Justicialista y me dijo que no corresponde porque no llegó a ese piso” dijo Fueyo, quien de esa forma ratifica que su compañera de fórmula será Silvia Pecci, tal como estaba en las primarias.

Fueyo repasó también el encuentro que ayer mantuvieron con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El candidato describió que fue un encuentro muy ameno junto con otros referentes políticos de la Patagonia, donde se hizo un repaso de la situación económica y social de la región, particularmente por el impacto que produjo la caída de la actividad petrolera.

Ricardo Fueyo admitió que también dialogaron sobre la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner viaje a Comodoro Rivadavia como tantas veces se anunció, pero la ex presidente le advirtió que sería muy difícil por la exigente campaña que tiene que afrontar en la provincia de Buenos Aires, donde es candidata a senadora nacional.