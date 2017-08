El fenómeno fue advertido hoy por el jefe de la unidad regional Trelew de la policía, José Luis Matschke, en diálogo con Radio Chubut.

El comisario mayor recordó que en los últimos procedimientos los delincuentes contaban con equipos de comunicación del tipo “HT” utilizados por la policía, con los cuales interceptan las conversaciones de los uniformados y están advertidos de los movimientos de la fuerza pública.

Reconoció que ese es el principal déficit que tienen por estos días y ya se lo hizo saber a la conducción de la fuerza para que se busquen mecanismos distintos y no ser tan vulnerables, porque es muy difícil sorprender a los delincuentes si éstos están advertidos de los movimientos policiales.

También reconoció el jefe de la Unidad Regional Trelew de la policía del Chubut que existen dificultades operativas como la falta de combustible para los patrulleros por falta de pago pero “eso se va superando” se consoló.

Admitió además que los móviles incorporados hace un trimestre ya están con la necesidad de hacer un segundo service, pero no lo pueden concretar porque todo se demora en la jefatura por trámites administrativos lo que hace que no puedan afectar las unidades hasta que no se complete ya que de otra manera el seguro no lo reconocería.

Matschke se manifestó preocupado al igual que la comunidad educativa de la escuela 805 por los permanentes casos de inseguridad a la salida de ese establecimiento ubicado en la zona norte de Trelew aunque aseguró que sobre la zona afectaron más personal y recursos.