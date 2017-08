La cámara de diputados de la provincia tenía previsto realizar hoy la habitual sesión ordinaria, pero el oficialismo dejó al cuerpo sin quórum y el encuentro fracasó.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Javier Touriñán, en diálogo con Radio Chubut, admitió que es muy probable que la sesión del jueves tampoco se realice.

Touriñán recordó que la actividad legislativa se comenzó a desarrollar con aparente normalidad hasta la reunión de labor parlamentaria, tras lo cual el oficialismo no dio quórum para evitar que se avance en un pedido de interpelación al ministro de gobierno Pablo Durán.

“Dicen que la pedido de interpelación al ministro por la desaparición del joven Santiago Maldonado es una chicana, pero no es así” explicó Touriñán.

El diputado aseguró que desde su bancada no están haciendo un juicio de valor ni sobre lo ocurrido, ni sobre la actuación de la provincia, pero no se puede estar indiferente cuando Chubut es noticia nacional e internacional por la desaparición presuntamente forzosa de un joven en la cordillera.

En todo caso, según interpretó Touriñán, si la responsabilidad fuera un exceso de la gendarmería como se denuncia, debió la provincia tomar parte porque no puede actuar una fuerza federal en territorio chubutense sin la debida autorización de la legislatura, cosa que no ocurrió.

En el mismo sentido opinó el candidato a diputado nacional por el partido socialista auténtico Anselmo Montes, quien comparó al proceder de las fuerzas de seguridad de la nación con la época de la dictadura y los años de plomo que a él le tocaron vivir.

Montes cuestionó con severidad a la ministro de seguridad de la nación Patricia Bullrich para quien “el joven Santiago Maldonado parece que estuviera tomando mate por ahí”.

Y fue más allá al interpretar que el gobierno provincial está en línea con el nacional en la ideología de la represión porque “no nos olvidemos que para el ministro de gobierno, Pablo Durán, los que reclaman son terroristas”.