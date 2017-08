Fue esta tarde en un acto realizado frente a la municipalidad de El Maitén, donde las autoridades, representantes de partidos políticos, dirigentes sociales y ciudadanos de distintos sectores se movilizaron pidiendo el cese de la actividad violenta de la agrupación autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche.

En diálogo con Radio Chubut el intendente de El Maitén, Oscar Currilén, aseguró que toda la comunidad de la comarca andina vive atemorizada por los hechos violentos que se vienen sucediendo desde hace años y describió la marcha que en ese momento, cuando caía la noche del lunes, se realizaba frente a esa municipalidad.

“Son más de 500 personas que se movilizaron para repudiar la actitud permanente de violencia de la que somos víctimas” explicó Currilén quien sostuvo que en la movilización estaban representadas todas las expresiones políticas e incluso las diputadas de la cordillera María Cecilia Gómez Otarola del Frente para la Victoria y Jaqueline Caminoa de Cambiemos.

Para Currilén la desaparición de Santiago Maldonado, el militante de la causa mapuche del que no se tienen rastros de su paradero desde hace una semana, es un invento con fines propagandísticos y políticos.

“Es una estrategia de esta gente, este señor no se sabe si está ahí, no hay un desaparecido” aseguró Currilén.

Como dato, el intendente explicó que el río del que tanto se habla en el que se pudo haber ahogado Maldonado escapando de los uniformados tiene no más de un metro 20 de altura por lo que se puede cruzar caminando.

Además el intendente cordillerano aseguró que el RAM impidió ingresar al juez federal Guido Otranto a la “zona liberada” e incluso quisieron direccionar la investigación plantando rastros donde no los había.

En simultáneo, se realizó esta tarde una marcha en Rawson pidiendo la liberación de Facundo Jones Huala y reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La movilización, que concentró a alrededor de 40 militantes, se concentró frente a casa de gobierno, transitó luego hasta la gendarmería y terminó repartiendo panfletos con consignas entre los transeúntes.