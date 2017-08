Es porque el subsecretario de derechos humanos de la provincia no se pronunció en ningún sentido por la desaparición del joven Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez hace una semana en proximidades del lugar donde el RAM lleva adelante su protesta.

“Queda claro que Petersen no está a la altura de las circunstancias y que está ahí por un acuerdo político porque de derechos humanos no tiene ni idea” expuso Igon.

El legislador pidió la urgente aparición con vida de Santiago Maldonado y pidió que el estado nacional se haga cargo de lo que le corresponde, lo cual no significa que esté de acuerdo con el accionar violento del grupo autodenominado “Resistencia Ancestral Mapuche”.

También reclamó que las autoridades provinciales no tomen distancia del tema porque la desaparición se produjo en territorio chubutense y no puede la conducción política del distrito “no pueden correrle el cuerpo a la cuestión ni tirar la pelota afuera”.