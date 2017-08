Se trata del soporte físico donde se encontraban las grabaciones de las intervenciones telefónicas en el marco de la investigación por el hallazgo, en junio de 2013, de 110 kilos de cocaína en la pesquera Poseidón dentro de un embarque de langostino listo para ser exportado a Europa.

El juicio oral y público comenzó a principios de este mes y continuará la semana próxima por video conferencia, según reveló el abogado Fabián Gabalachis que representa a Omar Segundo en la causa.

El penalista confirmó que al principio del debate surgió que habían desaparecido los discos compactos en los que estaban las grabaciones de las escuchas telefónicas, aunque el Tribunal Oral Federal dio por válidos los testimonios que quedaron por escrito.

Gabalachis cree sin embargo que en una instancia de casación, es decir si alguna de las partes apela, seguramente el reclamo de la falta de las grabaciones puede ser motivo de nulidades.

El tema surgió porque es usual que en las audiencias alguna de las partes solicite escuchar tal o cual grabación, aportadas como prueba, lo cual no se pudo realizar por la confesión de que el soporte había desaparecido.

En otro orden, Gabalachis se mostró conforme con la marcha del juicio oral y público para los intereses de su defendido, Omar Segundo, y no dejó de advertir que la causa tuvo, desde un principio, un fuerte contenido político que lo perjudicó a su cliente.

Sin embargo considera que en el transcurso de las audiencias quedó acreditado que Segundo prácticamente no tenía ninguna injerencia en el manejo operativo de la planta de Puerto Madryn, de la cual era accionista.

También hizo referencia a un “hecho de manual” que ocurre en todos los juicios donde los defensores le terminan echando la culpa al que está muerto, porque no puede defenderse, o al que está ausente, en este caso el español Salvador Parra Gómez que, como está en su país de origen, no interviene en la audiencia pero en todas los señalan a él.