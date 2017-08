Si bien será oficial el jueves, la primera fecha del certamen ya tiene días, horarios y TV.

Esta noche se presentó la Superliga y comenzó a circular cómo se jugará la primera fecha del campeonato de Primera División, que quedará confirmada el jueves que viene.

PRIMERA DIVISIÓN – FECHA 1

Viernes 25/8

19:05 Tigre vs. Vélez (TNT Sports)

21:05 Banfield vs. Belgrano (Fox Sports Premium)

Sábado 26/8

14:05 Defensa y Justicia vs. Gimnasia (Fox Sports Premium)

16:05 Colón vs. Rosario Central (Fox Sports Premium)

18:05 San Lorenzo vs. Racing (TNT Sports)

20:05 Independiente vs. Huracán (Fox Sports Premium)

Domingo 27/8

11:05 Estudiantes vs. Arsenal (TNT Sports)

14:05 Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz (Fox Sports Premium)

16:05 Talleres vs. Lanús (TNT Sports)

18:05 Boca vs. Olimpo (Fox Sports Premium)

20:05 Temperley vs. River (TNT Sports)

Lunes 28/8

19:05 Newell’s vs. Unión (Fox Sports Premium)

21:05 San Martín (SJ) vs. Patronato (TNT Sports)

Postergado

Argentino vs. Chacarita