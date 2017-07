Como todos los años, familiares, amigos y sobrevivientes del atentado a la mutual judía se manifestaron en un acto bajo el lema “23 años de impunidad en la historia de todos”.

El titular de la Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA, Mario Cimadevilla, dialogó con Radio Chubut sobre esta fecha y recordó que cuando él asumió se encontró con una paralización de por lo menos 12 años en materia investigativa.

Cimadevilla recordó que la unidad que dirige es de apoyo a la investigación y no es la encargada de seguir la causa, que está en manos de jueces y fiscales.

Sin embargo reflexionó que la pesquisa revela el grave problema que tiene la justicia de investigar en un país donde no hay tecnología aplicada, no hay vocación de seguir hasta el fondo con la investigación y, lo que es peor, donde los jueces se subordinan al poder político y no a la ley.

Cimadevilla explicó que el problema más grave que tuvieron fue en intentar avanzar en el juzgamiento de los cuatro iraníes señalados, lo que no se pudo hacer porque nuestro sistema penal impide que sea juzgado alguien que no está presente, lo cual no se puede hacer ante la reticencia de los imputados a sentarse en el banquillo.

En tal sentido recordó que estuvo trabajando en una ley para permitir el juicio sin los acusados presentes, para lo cual contó con la inestimable colaboración del senador por Chubut Juan Mario Pais cuyo trabajo reconoció.