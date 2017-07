“No tuve para nada esa intención, solo quise asustarlo…”, comenzó diciendo entre llantos la mujer imputado de haber dado muerte a su hijo, Jorge Sierra, explayándose en terribles detalles de la forma en que era agredida permanentemente por la víctima: “hace un montón que estoy pidiendo ayuda por todos lados, sabían que mi hijo estaba mal y nadie me dio solución, tuve que aguantar que me agrediera, que me apedreara, me corría alrededor de la mesa con un cuchillo, saltaba el paredón y a veces las nenas solas…”. Con la voz entrecortada la mujer se expresó ante el Juez José García y las partes conformadas por su defensor Abdón Manyauik y los representantes del Ministerio Público Fiscal, la fiscal general Silvia Pereira y el funcionario de fiscalía Aldo Nizetich, durante la audiencia de control realizada en las primeras horas de la tarde.

Indicó haber acudido varias veces al juzgado de familia solicitando la restricción para que no se acerque y la jueza le manifestó que no podía acceder a esto porque el muchacho estaba enfermo. Contó como alguna vez fue castigado con medida de coerción y a instancias de la defensa le dieron prisión domiciliaria, para detallar las exigencias que siempre impuso.

Mas adelante explicó que a veces acudió a los defensores y reiteradamente debió llamar a la policía ante la agresividad: “el sábado pasado fui a hacer una denuncia, me la pasaba encerrada en casa, lo llevaron a salud mental donde estuvo internado unos quince días, después lo dejaron salir con medicación, pero poco a poco dejó de hacer el tratamiento y otra vez se puso agresivo. Hasta ayer fui a ver al doctor para que hiciera algo, pedía ayuda en todos lados…” señaló visiblemente apesadumbrada.

Respecto al hecho concreto, dijo que ayer volvió a la casa, donde había dejado a sus hijas menores bajo llave en la puerta, pero él convenció a una de ellas para que le abriera. Cuando retornó observó la puerta abierta y la víctima sentada en un sillón, preguntándole que hacía para responder que se venía a vivir. Expresó que le manifestó que eso sería imposible ya que no querían tener mas problemas. Fue en ese momento que trató de proteger a sus hijas, y se apersonó en casa de su madre que vive a una cuadra y media para llamar de allí a la policía, contabilizando cuatro oportunidades en que la fuerza fue llamada a intervenir, dos por teléfono y las otras oportunidades apersonándose su propia madre y su concubino.

Justamente este último llegó a la casa y lo encontró, pero salió a buscar y esperar a la policía. Adentro Sierra comenzó a manipular un arma de fuego, y cuando ya las nenas se habían ido a la escuela, quedando solo el mas chico de los hijos con la mujer, intentó abalanzarse sobre ella, tropezando con la pata del sillón y perdiendo el arma que fue a parar al piso. Allí, siempre según el relato de la madre, ella la tomó y se produjo el desenlace, habiendo disparado en dos oportunidades, aunque ante las detonaciones el

hombre ingresó a la casa y alcanzó a desviarle el brazo cuando disparaba por tercera vez.

“Era mi hijo señor, todo lo que había hecho por él, no fue mi intención, solo quise asustarlo”. Luego salió afuera y dijo haber revoleado el arma hacia la calle o no sabe bien donde, llamó a la ambulancia y a la policía, que ahora sí acudieron en forma inmediata: “por eso me da bronca, cuatro veces la llamamos desde las 10,30 y nunca vinieron, se podría haber evitado esto…”

Calificación provisoria

La fiscalía expuso los hechos, ocurridos cerca de las 13,30 del día 26 de julio en un domicilio del barrio Don Bosco, de acuerdo a lo declarado por el concubino, que en su declaración coincide con los dichos de la señora, considerando que ante la inmediatez de lo sucedido debía calificarlo como homicidio agravado por el vínculo, artículo 80 inciso 1, que tiene una pena de prisión perpetua, y pidió la apertura de investigación que quedará a cargo de la fiscal María Tolomei y la prisión preventiva correspondiente. Se dio a conocer las declaraciones tomadas y las certificaciones médicas que dan cuenta de dos heridas de arma de fuego.

Defensa

El defensor Manyauik luego de pedir que declare la imputada, enfatizó sobre el fracaso del estado para atender a la mujer y el caso del jóven, y amplió sobre lo que consideró el calvario permanente que vivió la mujer y que concluyó irremediablemente en los sucesos conocidos. Recalcó que varias veces había hablado con la víctima tratando que no agreda a su familia pero fue imposible y aseguró que nadie pudo dar una respuesta concreta, incluyendo los cuatro llamados realizados a la policía ese mismo día. Consideró excesivo privar de la libertad a su clienta, y solicitó la morigeración de la medida con el arresto domiciliario mientras se dilucida el caso.

Revisión en quince días

El Juez José Alberto García procedió a la apertura de la investigación por el término de seis meses y afirmó que estaban reunidos los elementos para una medida de coerción, aunque instó a una rápida revisión de todo lo ocurrido, resolviendo la prisión preventiva por quince días, para en ese plazo realizar una revisión con la verificación de todos los elementos que se puedan colectar en el presente caso.