Lo advirtió el secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria de la municipalidad de Trelew, Héctor Castillo, en diálogo con Radio Chubut.

El funcionario aseguró que tienen que estar muy atentos y activos ante la amenaza cotidiana de usurpadores de viviendas que “se están viniendo cada vez más al centro” describió.

Consideró además que existe una inteligencia previa de quienes cometen el delito porque usurpan viviendas que no están en la periferia y que por algunos días están sin ocupantes, lo que es aprovechado para la ocupación por la fuerza.

“Si seguimos así nos van a usurpar la plaza independencia” dijo gráfico el funcionario municipal, para demostrar la osadía con la que se actúa.

Agregó que el estado municipal, en este caso a través de su persona, busca negociar entre el usurpador y el propietario de la vivienda porque ambos exponen posturas muy violentas que pueden terminar en una tragedia si ninguna autoridad se pone en el medio.

Reconoció que en muchos casos la familia víctima de una usurpación recurre a contratar grupos de choque para que desalojen por la fuerza la vivienda en vez de hacer la denuncia, atendiendo a que si el tema se judicializa no recuperan más su casa y si lo logran, la reciben destruida.

“Lo que más me indigna es que los usurpadores se victimizan y además usan como rehenes a los niños” reveló Castillo, quien agradeció a la policía y a la guardia urbana que están atento a los movimientos gracias a lo cual se pueden evitar.

También se refirió al caso de una de las torres del ex edificio “Inducon” que estaba íntegramente tomada por usurpadores, en el que solo quedan dos familias, aunque son difíciles de ubicar porque son numerosas y no hay viviendas con alquileres sociales, lo que dificulta mucho la solución definitiva del tema.