Allí se construyeron obras de embellecimiento urbano y una dársena para estacionamiento que “son lindas pero muy incómodas para el tránsito” reconoció el secretario de obras públicas de la municipalidad de Trelew, Marcelo Monserrat, en diálogo con Radio Chubut esta mañana.

El funcionario adelantó que cerca de fin de año, cuando pasen las elecciones, se anunciará la licitación para realizar esa obra como parte de la adaptación para que la avenida 9 de Julio sea doble mano.

Monserrat reconoció que esa fue una obra costosa en su momento pero no hay más remedio que replantearla para facilitar la circulación vehicular.

También se refirió al plan de bacheo que se está realizando, donde deslizó algunas definiciones, como por ejemplo que a la cooperativa de servicios públicos no se le autorizará ninguna rotura más de pavimento si no garantiza su reparación en un tiempo prudencial y que esas grietas no queden eternamente tapadas con tierra.

El secretario de obras públicas de la municipalidad aseguró además que comenzaron a repasar las calles de ripio con motoniveladoras y explicó que si no lo hicieron hasta ahora es porque el suelo estaba saturado de humedad y producían más problemas con el paso de las máquinas que una solución.

Monserrat también explicó que el agua acumulada en la zona próxima al centro de Empleados de Comercio proviene de uno de los cuencos que no pudo ser desagotado porque tenía la cañería rota, la cual en principio se reparó y están ahora descargando en el río con los controles técnicos del IPA y de medio ambiente de provincia.