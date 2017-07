El único cruce entre River y Boca de la temporada en el Monumental, en la fecha 12.

Se dieron a conocer este lunes algunos cruces confirmados del campeonato que se inicia el próximo 18 de agosto. Y uno de ellos, el único Superclásico que se disputará en la temporada, quedó confirmado: River y Boca jugarán el 3 de diciembre en el Monumental por la fecha 12.

Además, se supo que el Xeneize debutará frente a Olimpo en la Bombonera, y el Millonario visitará a Temperley. Por su parte, Independiente será local ante Defensa y Justicia y Racing enfrentará a Arsenal en Sarandí.

Otros adelantos: Talleres-Belgrano en la 4, San Lorenzo-Huracán en la 6, Racing-Independiente en la 8, Boca-Racing e Independiente-River en la 9, Newell’s-Central en la 10, Gimnasia-Estudiantes en la 15, Racing-San Lorenzo en la 20, River-Racing en la 22 y Boca-Independiente en la 23.

PRIMERA FECHA

Boca vs Olimpo

Temperley vs River

Independiente vs Defensa y Justicia

Arsenal vs Racing

San Martín vs San Lorenzo

Atlético Tucumán vs Gimnasia

Rosario Central vs Unión

Huracán vs Godoy Cruz

Belgrano vs Lanús

Tigre vs Vélez

Argentinos vs Chacarita (se postergará)

Banfield vs Talleres de Córdoba

Colón vs Newell’s

Estudiantes vs Patronato

SEGUNDA FECHA

Estudiantes vs Atlético Tucumán

Patronato vs Colón

Newell’s vs Temperley

River vs Arsenal

Racing vs San Martín de San Juan

Talleres vs Argentinos (se postergará)

Chacarita vs Tigre (se postergará)

Vélez vs Belgrano

Lanús vs Huracán

Godoy Cruz vs Independiente

Defensa y Justicia vs Boca

Olimpo vs Rosario Central

Unión vs Gimnasia

San Lorenzo vs. Banfield

TERCERA FECHA

Atlético Tucumán vs Unión

Gimnasia vs Olimpo

Rosario Central vs Defensa y Justicia

Boca vs Godoy Cruz

Independiente vs Lanús

Huracán vs Vélez

Belgrano vs Chacarita

Tigre vs Talleres de Córdoba

Argentinos vs San Lorenzo

Banfield vs Racing

San Martín de San Juan vs River

Arsenal vs Newell’s

Temperley vs Patronato

Colón vs Estudiantes

CUARTA FECHA

Colón vs Atlético Tucumán

Estudiantes vs Temperley

Patronato vs Arsenal

Newell’s vs San Martín de San Juan

River vs Banfield

Racing vs Argentinos

San Lorenzo vs Tigre

Talleres vs Belgrano

Chacarita vs Huracán

Vélez vs Independiente

Lanús vs Boca

Godoy Cruz vs Rosario Central

Defensa y Justicia vs Gimnasia

Olimpo vs Unión

QUINTA FECHA

Atlético Tucumán vs Olimpo

Unión vs Defensa y Justicia

Gimnasia vs Godoy Cruz

Rosario Central vs Lanús

Boca vs Vélez

Independiente vs Chacarita

Huracán vs Talleres

Belgrano vs San Lorenzo

Tigre vs Racing

Argentinos vs River

Banfield vs Newell’s

San Martín de San Juan vs Patronato

Arsenal vs Estudiantes

Temperley vs Colón