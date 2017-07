La insólita situación quedó expuesta hoy, cuando Gladys Harris dialogó con Radio Chubut desde la escuela de Rawson que dirige.

Es la misma persona a la que el gobierno, que le paga el sueldo y le asigna la dirección de una escuela, pidió que sea declarada “en rebeldía” porque no se le sabe el paradero, según denunció el fiscal de estado Diego Martínez Zapata.

Este último solicitó el martes que Harrys sea declarada en rebeldía por no presentarse a la audiencia de apertura de investigación que se desarrolla por la “presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y administración infiel en perjuicio del erario”.

Sin embargo Harrys, quien dialogó esta mañana con Radio Chubut, dijo que jamás fue notificada de ninguna medida en su contra por lo que mal puede presentarse a la justicia argumentando lo publicado en los medios.

Frente a tamaña acusación del fiscal de estado que la trató de fugitiva, Harrys decidió presentarse por sus propios medios ante la oficina judicial, según describió hoy.

La funcionaria reveló que jamás se fue de la zona, a punto tal que es directora de una escuela en Rawson desde donde habló con esta radio.

“Recién el miércoles, y porque yo me presenté, me fijaron una audiencia para el martes 18 de Julio” informó Harrys quien no dio detalles de la causa por recomendación de su abogado.