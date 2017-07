El máximo tribunal chubutense ratificó la sentencia por “administración fraudulenta” contra la actual diputada Gabriela Dufour y el ex funcionario provincial Omar Albornoz, en la preservación de los bienes de Alpesca.

Mediante la acordada, los ministros Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnett, rechazaron la apelación que presentó Gabriela Dufour y Omar Albornoz y confirmaron la sentencia que los condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública en relación a la preservación de los bienes de la pesquera Alpesca.

El fiscal en jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, que llevó durante estos años la acusación, valoró la sentencia del máximo organismo de justicia del Chubut que en un exhaustivo fallo brindó los argumentos.

Sin embargo Báez recordó que esa sentencia puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De no ser así, la condena quedará firme y en suspenso, ya que al no tener otros antecedentes no será de efectivo cumplimiento, pero eso sí podría ocurrir si sobre la diputada pesaran otras condenas.

La causa se inició por una presentación que en su momento hizo el diputado dasnevista Jerónimo García, acusando de falta de deberes de funcionarios públicos a los ex funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Gabriela Dufour, por no haber resguardado los bienes puestos bajo su responsabilidad en la intervención de Alpesca, que incluía las cinco embarcaciones que se dañaron durante un temporal.

“Quedó acreditado que hubo una omisión dolosa de los bienes confiados” describió Báez en referencia a los barcos que terminaron en la costa, lo cual fue puesto claramente de manifiesto por un ministro de la corte provincial en el fallo cuando advirtió que durante ese temporal los únicos barcos dañados fueron los de la empresa intervenida porque los restantes soltaron amarras y capearon el temporal sin ningún inconveniente.

El fiscal en jefe de Puerto Madryn destacó el gesto de la diputada Gabriela Dufour que en ningún momento se amparó en los fueros, lo que podría haber hecho como ex ministra.