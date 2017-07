Fue esta mañana, en plena conferencia de prensa, al dirigirse a través de las cámaras de la televisión pública a Carlos Linares, intendente de Comodoro Rivadavia para decir que su vice, Juan Pablo Luque, había llamado a casa de gobierno pidiendo disculpas por la controversia originada en torno a la donaciones para los afectados por el temporal.

“No es ser buchón sino desenmascarar” dijo Das Neves hoy, previo a asegurar que Luque había llamado pidiendo perdón.

Sin embargo en diálogo con Radio Chubut esta tarde, el vice intendente Juan Pablo Luque desmintió haber llamado a casa de gobierno y menos hablar con el propio Das Neves con quien “no me comunico desde hace más de un mes”.

Sorprendido por los dichos, Luque consideró que la intención es perjudicar a la relación que él tiene con el intendente Carlos Linares que va más allá de una cuestión política y es una vinculación personal y afectiva de años.

De paso le recomendó al gobernador que no se deje llevar por habladurías de bajo vuelo y que no insista en producirle daño a la comunidad de Comodoro Rivadavia en su conjunto como lo viene haciendo.

Consideró que el gobernador Mario Das Neves está muy afectado por su falta de respuesta a los problemas que tiene y que no puede resolver porque no cuenta con recursos.

“Se había acostumbrado a gobernar con viento de cola y un barril a 150 dólares pero ahora tiene que gestionar sin recursos y no sabe qué hacer” sostuvo.

Luque enumeró una serie de puntos en los que no se dan respuesta, sobre todo en materia de seguridad y viviendas, lo que el gobierno oculta con “una realidad que se fabrica de manera fantasiosa”.