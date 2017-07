Así lo denunció la vecina Estela Morón, cuyas propiedades quedaron bajo agua en la zona conocida como “la laguna negra” en el ejido rural de Rawson.

La mujer aclaró que el agua que inundó las 100 hectáreas propiedad de su familia no es de la lluvia reciente, como se puede suponer, sino de la propia laguna negra que desbordó en otra chacra ubicada más al Este donde no hay terraplén y el agua buscó la salida.

La desesperación de los vecinos es porque el agua no solo no desciende de nivel sino que aumenta y hasta ahora no tuvo ninguna respuesta institucional, sobre todo de la municipalidad de Rawson de cuya jurisdicción dependen.

Reconoció además que fue un contingente de funcionarios del Instituto Provincial del Agua para observar en terreno y llegaron a la conclusión que la salida demandará una inversión millonaria que no está disponible.