El prefecto mayor Humberto Haunau, jefe de la prefectura naval argentina con asiento en Comodoro Rivadavia, confirmó que con las primeras luces del día se dio inicio a la quinta jornada de búsqueda del pesquero “Repunte” que se hundió a unos 50 km. frente a las costas del Golfo Nuevo.

Haunau, en diálogo con Radio Chubut, aseguró además que el operativo estará reforzado por embarcaciones que aportará la Armada Argentina, además de la flota propia de la prefectura que está en el teatro de operaciones, a lo que hay que sumarle un avión y los helicópteros.

El operativo de búsqueda en el mar se realiza de manera ininterrumpida desde el domingo, es decir al día siguiente del hundimiento de la embarcación con 12 tripulantes a bordo, dos de los cuales fueron rescatados y otros tres fueron hallados sin vida flotando en distintos puntos.

Haunau aclaró que “el trabajo se completa con rastrillajes terrestres que se hacen en la costa buscando algún indicio”, aunque hasta el momento sin resultados concretos salvo la aparición de chalecos, aros salvavidas, restos de balsa y “otros elementos que no podemos confirmar si son del Repunte o de otro barco”.

El dato de la jornada de ayer fue la aparición de una mancha de combustible en el mar que señala el lugar exacto donde el buque se hundió, aunque eso no hace a la búsqueda de los 7 desaparecidos porque según el testimonio de uno de los dos sobrevivientes que prestó declaración, todos los tripulantes abandonaron la embarcación antes de que se hundiera totalmente.

“El hundimiento no fue súbito, en realidad el barco se escoró y luego se hundió, pero les dio tiempo a todos a abandonar el casco de la embarcación que por otro lado no es grande, así que su evacuación no fue difícil” describió el jefe naval.

El prefecto mayor negó que la búsqueda se fuera a suspender como temían los familiares de las víctimas y explicó que “justamente para evitar que se siga transmitiendo ese rumor es que los propios familiares son invitados a hacer los avistajes aéreos, se embarcaron en los aviones y también buscan con nosotros”.

Este gesto fue valorado por Romina Sánchez, hermana del capitán del buque hundido, quien reconoció que “con nosotros se han portado de diez y compartieron la búsqueda, es más ayer estuve entre las 3 y las 6 de la tarde sobrevolando la zona en un P22 de la prefectura”.

“En el sobrevuelo ellos nos van explicando el recorrido, porqué van por ese lugar, es decir que nos hacen partícipes de la búsqueda lo cual agradecemos y pedimos que no cese” sostuvo en diálogo con Radio Chubut.

Romina reconoció que las esperanzas de encontrar con vida a su hermano Gustavo Sánchez “son remotas porque el barco se hundió en una zona muy fría, con un temporal de olas gigantes y muy lejos de la costa, pero ahora hay que pelear para que las condiciones de seguridad mejoren en los barcos pesqueros que se habilitan”.