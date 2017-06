El Consejo Federal dio a conocer este viernes el fixture del Torneo Federal B 2017.

La Patagonia estará dividia en 3 grupos, dos de cinco equipos y la zona Norte con 10.

En la primera fecha, Germinal recibe a Racing en El Fortín y JJ Moreno visita a Sol de Mayo.

Arranca el sábado 8 de julio.

ZONA C

CLUBES LIGAS

RINCÓN NEUQUÉN

PACÍFICO NEUQUÉN

RACING TRELEW

GERMINAL TRELEW

J. J. MORENO TRELEW

SOL DE MAYO VIEDMA

25 DE MAYO CIPOLLETTI

LA AMISTAD CIPOLLETTI

INDEPENDIENTE RÍO COLORADO

CRUZ DEL SUR SAN CARLOS DE BARILOCHE

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

INDEPENDIENTE vs. CRUZ DEL SUR

25 DE MAYO vs. LA AMISTAD

GERMINAL vs. RACING

SOL DE MAYO vs. J. J. MORENO

RINCON vs. PACIFICO

2da. fecha – 16/07/17

RINCON vs. INDEPENDIENTE

PACIFICO vs. SOL DE MAYO

J. J. MORENO vs. GERMINAL

RACING vs. 25 DE MAYO

LA AMISTAD vs. CRUZ DEL SUR

3ra. fecha – 23/07/17

INDEPENDIENTE vs. LA AMISTAD

CRUZ DEL SUR vs. RACING

25 DE MAYO vs. J. J. MORENO

GERMINAL vs. PACIFICO

SOL DE MAYO vs. RINCON

4ta. fecha – 30/07/17

SOL DE MAYO vs. INDEPENDIENTE

RINCON vs. GERMINAL

PACIFICO vs. 25 DE MAYO

J. J. MORENO vs. CRUZ DEL SUR

RACING vs. LA AMISTAD

5ta. fecha – 06/08/17

INDEPENDIENTE vs. RACING

LA AMISTAD vs. J. J. MORENO

CRUZ DEL SUR vs. PACIFICO

25 DE MAYO vs. RINCON

GERMINAL vs. SOL DE MAYO

6ta. fecha – 20/08/17

GERMINAL vs. INDEPENDIENTE

SOL DE MAYO vs. 25 DE MAYO

RINCON vs. CRUZ DEL SUR

PACIFICO vs. LA AMISTAD

J. J. MORENO vs. RACING

7ma. fecha – 27/08/17

INDEPENDIENTE vs. J. J. MORENO

RACING vs. PACIFICO

LA AMISTAD vs. RINCON

CRUZ DEL SUR vs. SOL DE MAYO

25 DE MAYO vs. GERMINAL

8va. fecha – 03/09/17

25 DE MAYO vs. INDEPENDIENTE

GERMINAL vs. CRUZ DEL SUR

SOL DE MAYO vs. LA AMISTAD

RINCON vs. RACING

PACIFICO vs. J. J. MORENO

9na. fecha – 10/09/17

INDEPENDIENTE vs. PACIFICO

J. J. MORENO vs. RINCON

RACING vs. SOL DE MAYO

LA AMISTAD vs. GERMINAL

CRUZ DEL SUR vs. 25 DE MAYO

10ma. fecha – 17/09/17

CRUZ DEL SUR vs. INDEPENDIENTE

LA AMISTAD vs. 25 DE MAYO

RACING vs. GERMINAL

J. J. MORENO vs. SOL DE MAYO

PACIFICO vs. RINCON

11ra. fecha – 24/09/17

INDEPENDIENTE vs. RINCON

SOL DE MAYO vs. PACIFICO

GERMINAL vs. J. J. MORENO

25 DE MAYO vs. RACING

CRUZ DEL SUR vs. LA AMISTAD

12da. fecha – 01/10/17

LA AMISTAD vs. INDEPENDIENTE

RACING vs. CRUZ DEL SUR

J. J. MORENO vs. 25 DE MAYO

PACIFICO vs. GERMINAL

RINCON vs. SOL DE MAYO

13ra. fecha – 08/10/17

INDEPENDIENTE vs. SOL DE MAYO

GERMINAL vs. RINCON

25 DE MAYO vs. PACIFICO

CRUZ DEL SUR vs. J. J. MORENO

LA AMISTAD vs. RACING

14ta. fecha – 15/10/17

RACING vs. INDEPENDIENTE

J. J. MORENO vs. LA AMISTAD

PACIFICO vs. CRUZ DEL SUR

RINCON vs. 25 DE MAYO

SOL DE MAYO vs. GERMINAL

15ta. fecha – 29/10/17

INDEPENDIENTE vs. GERMINAL

25 DE MAYO vs. SOL DE MAYO

CRUZ DEL SUR vs. RINCON

LA AMISTAD vs. PACIFICO

RACING vs. J. J. MORENO

16ta. fecha – 05/11/17

J. J. MORENO vs. INDEPENDIENTE

PACIFICO vs. RACING

RINCON vs. LA AMISTAD

SOL DE MAYO vs. CRUZ DEL SUR

GERMINAL vs. 25 DE MAYO

17ma. fecha – 12/11/17

INDEPENDIENTE vs. 25 DE MAYO

CRUZ DEL SUR vs. GERMINAL

LA AMISTAD vs. SOL DE MAYO

RACING vs. RINCON

J. J. MORENO vs. PACIFICO

18va. fecha – 19/11/17

PACIFICO vs. INDEPENDIENTE

RINCON vs. J. J. MORENO

SOL DE MAYO vs. RACING

GERMINAL vs. LA AMISTAD

25 DE MAYO vs. CRUZ DEL SUR