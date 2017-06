Son aproximadamente unas 50 personas las que desde las 18 horas se encuentran apostadas en los portones de acceso a la planta de Quilmes en la zona sur de nuestra ciudad, donde funcionaba la embotelladora de Pepsi.

Se trata de un grupo de aproximadamente 20 ex trabajadores de la Pepsi que el mes pasado fueron despedidos sorpresivamente, quienes son acompañados por gente de la CGT del Valle.

El Vocero de este grupo, en diálogo con Radio Chubut, expresó que esta medida de acampar en el ingreso a la planta se debe a que luego de ser despedidos las liquidaciones por parte de la empresa están mal hechas y es por ello que “recibimos dinero pero no el que nos habían calculado en la subsecretaria de trabajo”.

El hombre, que desde el mes pasado se encuentra desempleado, agregó que según averiguaron sus abogados las liquidaciones están mal hechas y entonces “hasta que no venga alguien de la Quilmes a hablar con nosotros no nos vamos a ir”.

Recalcó que esta toma es pacífica y aprovechó para ventilar que hasta el momento el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) no acompañó a los trabajadores en sus reclamos, por lo que no estaría mal que también se hagan presentes.