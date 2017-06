Se trata de la llamada “planta 4 Trelew” de esa embotelladora de gaseosas, propiedad de “Cerverecía y maltería Quilmes”, que operó hasta su cierre a fines del mes pasado dejando a 48 trabajadores en la calle más otros tercerizados.

26 de esos trabajadores comenzaron una vigilia en turnos rotativos de seis horas para resguardar las instalaciones, como reaseguro que se pagarán las indemnizaciones como se debe, y no de manera sesgada.

Así lo aseguró en diálogo con Radio Chubut el ex trabajador de la firma Juan Rehl, quien permanecía apostado hoy en el acceso a su ex lugar de trabajo.

“Nosotros permaneceremos aquí hasta que nos indemnicen como marca la ley” dijo Rehl, quien fue el único que no firmó el acuerdo indemnizatorio porque sospechó desde un principio que le querían pagar menos de lo que correspondía.

Su caso es emblemático porque, según repasó, él se negó a firmar a pesar de lo cual igual le hicieron el depósito en su cuenta-sueldo del banco como dando por cerrada la discusión.

Hay ejemplos de diferencias de entre un 20 y un 30 por ciento, explicó Rehl en ítems como vacaciones adeudadas y francos trabajados.

“Cuando yo me senté a hablar con los delegados de la empresa había hecho una cuenta de cuánto me tenían que pagar porque ingresé a la página oficial del ministerio de trabajo, por eso no firmé” aclaró Rehl quien vaticinó que su pelea será más larga aún porque él está bajo gestión de la ART, por un accidente de tránsito que tuvo cuando iba camino al trabajo.

El vocero de los trabajadores también se quejó porque las reuniones de la liquidación final se hicieron en la mutual y no en el sindicato.

Esto fue desmentido por el secretario adjunto del Sindicato de Aguas Gaseosas y Afines, Carlos Martín, quien recordó que la reunión se hizo en la mutual, que es del gremio, por una cuestión de comodidad y espacio.

Recordó que él también es uno de los damnificados por el cierre y si bien tiene una responsabilidad sindical, se enteró a la misma hora que el resto sobre el cierre de la planta.

Dijo que se firmó el acuerdo en el marco del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo cobrando la indemnización total, porque en otras situaciones se pagó un 50% y peor hubiera sido si la empresa quebraba, porque en ese caso no cobrarían un centavo.

El gremialista aseguró que los ex trabajadores tienen tiempo para hacer reclamos por problemas de salud por ejemplo, ya que hay quienes trabajaban en la planta desde antes que se automatizara y tuvieron problemas de columna por esa situación.

Incluso aseguró que por ese irresuelto tema, le iniciaron acciones legales a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.