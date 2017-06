Rutas cortadas, escuelas sin clases y varias localidades aisladas por la nieve es el panorama que ofrece la provincia del Chubut tras el temporal que comenzó el viernes.Si bien las condiciones meteorológicas mejoraron ostensiblemente ayer con cielo despejado y sin viento, la nieve y el hielo se mantienen sin ceder terreno por las bajas temperaturas.

Todas las rutas nacionales permanecen desde el sábado cortadas al tránsito por la presencia de hasta 50 centímetros de nieve en la calzada, además de hielo sobre las banquinas, lo que provoca un alto nivel de congestión sobre todo en las cabeceras del corte.

De acuerdo a un relevamiento realizado por el servicio informativo de Radio Chubut en la cabecera norte del corte, a la altura de Trelew, se estima que están esperando para seguir hacia el sur por lo menos 120 camiones.

Ese número es seguramente mayor si se computan los transportistas que, enterados del corte, detuvieron su marcha más al norte, como Puerto Madryn o Arroyo Verde.

A los camiones hay que sumar los automóviles y vehículos de menor porte que también están en tránsito y que se vieron obligados a parar, aunque ese es un número difícil de determinar porque si bien algunos están esperando en el corte, la mayoría se alojó en hosterías o casas de familia esperando la habilitación.

Los camioneros se quejan porque aseguran estar acostumbrados al tránsito en esas condiciones y en algunos casos reprochan la falta de asistencia y previsión de las autoridades provinciales.

En diálogo con radio Chubut esta mañana, el director de comunicaciones de defensa civil, Walter Flores, aseguró que “yo hice el tránsito en esa zona y puedo asegurar que el tránsito es imposible hasta con vehículos cuatro por cuatro porque hay mucha nieve acumulada y la banquina está invisible”.

Tras aclarar que “lo digo porque yo hice el recorrido y a mí no me lo contaron” Flores graficó que “para hacer 75 kilómetros tardé cuatro horas y media” desde el paraje “Pampa Salamanca” hasta Comodoro Rivadavia.

El funcionario admitió su preocupación por la situación de los ocupantes de vehículos que se quedaron varados en el tramo de 250 km. de la zona crítica, entre Uzcudun y bajada Ferrays donde se estima que hay alrededor de 30 camiones y vehículos de menor porte que no pudieron seguir, aunque aseguran que “no se reportaron víctimas”.

En medio de la crisis que provoca la presencia de nieve en las vías de circulación, se conocen gestos de compromiso y solidaridad.

Así lo expuso en diálogo con Radio Chubut el vecino de Telsen Sergio Sandoval, que tardó un día completo para llegar desde Puerto Madryn hasta su localidad.

Sandoval explicó que cuando transitaba por la ruta provincial 4 se le encajó la camioneta y no había forma de continuar, por lo que temió por la vida de él y todo su grupo familiar, es decir su esposa y su hija que lo acompañaban.

“A las 4 o 5 de la tarde aparecieron las máquinas de vialidad provincial que estaban haciendo el repaso y fueron los que nos salvaron porque si permanecíamos ahí durante toda la noche no sé si podría contarla” dijo emocionado Sandoval.

Para graficar la difícil transitabilidad sobre esa ruta de ripio, Sandoval explicó que para ir desde Puerto Madryn hasta Telsen tardó 24 horas.