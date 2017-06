A través de dos notas que presentó ante la justicia federal con competencia electoral, Eduardo Morillo realizó fuertes cuestionamientos a la lista que presentó la alianza Cambiemos, integrada por los partidos “Unión Cívica Radical” y “Propuesta Republicana”.

Al momento de hacer su presentación, Morillo se posicionó como afiliado al macrismo y en tal condición impugnó la constitución del frente electoral porque el presidente del PRO, Daniel Laudonio, tiene el mandato vencido desde el 4 de junio y por lo tanto no estaba habilitado para firmar el acta constitutiva de Cambiemos el 14 de junio.

Además, y a través de otra presentación hecha en simultáneo, Morillo impugnó la candidatura a diputado nacional suplente de Ignacio Agustín Torres por no contar con la suficiente antigüedad partidaria para aspirar a esa condición.

Morillo se encargó de contraponer la situación de Torres con la de Sonia Cavagnini, quien también está en la lista, porque ella tiene la antigüedad suficiente y no como el primero que está afilado desde al año pasado.

No es la primera controversia que Morillo mantiene con las autoridades del PRO.

Ya había sido descalificado por el presidente de ese partido, Daniel Laudonio, quien lo desautorizó a hablar sobre temas inherentes a su partido porque no era afiliado.

Consultado sobre el particular, Morillo reconoció que cuando Laudonio lo cuestionó el no era afiliado, pero luego llenó la ficha y se inscribió como tal, incluso haciendo una presentación ante la justicia electoral cuando notó que se demoraba el trámite, hasta que fue incorporado al padrón.

Morillo recordó que justamente por esa razón no pudo ser candidato a diputado nacional como le hubiera gustado, ya que no tiene la suficiente antigüedad como afiliado, pero su situación en todo caso es la misma que “Nacho” Torres.