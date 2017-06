De acuerdo a un relevamiento realizado por Radio Chubut, existen dificultades en el servicio de protección de derechos de Comodoro Rivadavia, la Comarca Andina, Paso de Indios y Sarmiento.

También varias instituciones que atienden el perfil más sensible de la sociedad, como son los hogares de ancianos, se encuentran en crisis como por ejemplo en Gan Gan, donde los 10 abuelos alojados allí no tienen una calefacción adecuada por falta de gas.

En Rawson, la delegada de ATE en el Centro de Acción Familiar Ruca Cumelén, Marcela Curiqueo, denunció severas falencias que incluyen falta de comida, precarización laboral y problemas con la calefacción que no funciona porque la última lluvia puso en crisis el sistema que se acciona con electricidad.

Curiqueo recordó que en ese centro se atienden a 60 niños que van desde los 2 a los 10 años, todos en situación de vulnerabilidad social o bajo tutela judicial.

La dirigente gremial también puso en el tapete que el “Ruca Cumelén” queda a una cuadra y media de casa de gobierno, a pesar de lo cual la ministro del área, Leticia Huichaqueo, jamás concurrió a visitarlo.

Una situación similar expuso Dario Lamami, delegado de ATE en el Centro de Orientación Socio Educativo, ubicado a mitad de camino entre Trelew y Puerto Madryn donde antes funcionaba la Torre Omega, desmantelada en la década del 90.

Lamami expuso los problemas con los que conviven a diario, entre ellos la deposición de los desechos cloacales que van a parar a un pozo negro que se rebalsa rápidamente y para mitigar el efecto, colocaron una bomba que esparce la inmundicia a unos 20 metros del edificio.

Además Lamami confirmó que por estos días están sin calefacción en el COSE porque no funciona la caldera, y así están soportando la intensa helada en circunstancias límite, a punto tal que le recomiendan a los 10 chicos alojados allí que se mantengan tapados en la cama.

“Lo que pasa es que tenemos que evitar que se enfermen porque encima no tenemos enfermero, ni vehículo de la institución para transporte y ni pensar en una ambulancia para el traslado” expuso el delegado gremial.