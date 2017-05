La secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado seccional Esquel, Evangelina Chamorro, aseguró que los trabajadores de la salud de los hospitales del noroeste están en contra del acuerdo que firmó la cúpula provincial de ese gremio con el Gobierno.

Chamorro recordó que ellos vinieron siguiendo las negociaciones de manera muy activa, a través de asambleas muy concurridas de la que surgió una propuesta para hacerla llegar a la intervención del gremio que dirige Guillermo Quiroga.

“Evidentemente o no recibió el mensaje o no lo leyó o algún problema hubo porque lo que se firmó no tiene nada que ver con lo que nosotros pedíamos” explicó.

La dirigente consideró que Quiroga se entregó demasiado rápido porque “se podría haber presionado para lograr más” por ejemplo en lo referido a las recategorizaciones que establece el Convenio Colectivo de Trabajo y que no fueron cumplidas.

Respecto a la prédica del gobierno que insiste con que “se da lo que se puede” para no disparar el gasto público que puede ser impagable, Chamorro aseguró que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, porque en el gobierno anterior quedaron para incorporarse 300 trabajadores precarizados y en la actual administración entraron 1.200, es decir 900 más, en su mayoría “por la ventana”.