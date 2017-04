Lo aseguró el intendente Carlos Linares, tras recordar que “Comodoro es una ciudad totalmente devastada” por lo que es imposible que con los recursos corrientes se puedan hacer frente al desastre.

Cabe recordar que el presupuesto vigente a nivel provincial supera los 40.000 millones de pesos y eso es lo que se necesitaría para reparar viviendas dañadas, calles rotas, cañerías de servicios destruidas y un sinnúmero de situaciones particulares para atender.

Linares agradeció el gesto solidario de la población porque colabora como lo hace siempre frente al dolor que padece otro argentino, pero aseguró que “con eso no alcanza”.

El jefe comunal graficó que “está muy bien que nos aporten lavandina o pañales que la gente necesita, pero con eso no reconstruimos una ciudad que quedó destruida”.

Pidió al estado nacional y provincial que vean esta realidad porque una vez que bajen las aguas y que el interés de los medios nacionales decaiga, muy probablemente no le den la misma urgencia que le están dando ahora y es allí cuando aparecerán los problemas.

Linares recordó que “ahora todos nos atienden, pero veremos si dentro de un tiempo cuando tengamos que arreglar una calle o conseguir recursos para asistir a la gente exista la misma celeridad”.

Vaticinó que seguramente los teléfonos comenzarán a no ser atendidos o que se exigirán notas para tal o cual pedido, lo que será un verdadero contrasentido frente a la situación límite que se vive.

Ayer volvió a llover en Comodoro Rivadavia pero luego cesó y para hoy se esperan vientos que “nos van a ayudar para que se seque”.

Linares reconoció que están sobrepasados por las circunstancias meteorológicas que lo tienen hace cinco días descansando por unas pocas horas.

Dijo que ese fenómeno, el del cansancio físico, comenzará a notarse con el paso de los días y contó la anécdota de un maquinista al mando de una retroexcavadora que se durmió tras haber estado durante todo el día trabajando sin parar.

Agradeció a todas las empresas que colaboran, lo que permitió que haya 200 equipos trabajando activamente en la destruida planta urbana.

También en Comodoro Rivadavia existe un severo problema de abastecimiento por falta de stock, en insumos como nylon que no hay o colchones que necesitan alrededor de 6.000 y que deben ser traídos desde el norte.