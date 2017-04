Así lo explicó el Ingeniero Jorge Salomone, director de la Estación Experimental del Inta Chubut, que a través del departamento de Agrometeorología, manifestó que lo sucedido forma parte del cambio climático que está afectando a la tierra.

En este sentido, Salomone indicó que hasta el viernes habían caído en 4 días 300 milímetros en la ciudad de Comodoro, que tiene un promedio de 236 milímetros de lluvia anual, por lo que fue un evento único del que no había registros.

En diálogo con radio Chubut el ingeniero recordó que en el año 91 también ocurrió un desastre en Comodoro Rivadavia, pero nunca algo de esta magnitud.

El ingeniero atribuyó el fenómeno a las condiciones climáticas que hicieron que un centro de tormenta que estaba en la zona de la meseta fuera llevado por los vientos del oeste hacia la zona sur.

En este sentido, Salomone indicó que hasta el viernes habían caído en 4 días 300 milímetros en la ciudad de Comodoro, que tiene un promedio de 236 milímetros de lluvia anual, por lo que fue un evento único del que no había registros.

El profesional explicó que Comodoro está rodeado de cañadones por los que baja el agua de la meseta y se va acumulando, no es como el valle que es más plano.

Respecto de la ciudad de Sarmiento, hay un dato sorprendente- manifestó el ingeniero del INTA – porque llovieron 163 milímetros y hasta ese momento venía con una sequía de gran magnitud, inclusive se estaba corriendo la toma del Lago Muster, porque se estaban quedando sin agua.

La producción en esa zona venía tan mal por culpa de la sequía, que se estaba pidiendo la emergencia agropecuaria, por eso si bien la lluvia en el valle de sarmiento también ha sido grande, la situación se ha dado de otra manera, porque ese valle absorbe más el agua, porque es plano.

Este tipo de situaciones son impredecibles – agregó Salomone- ya que son eventos que uno los ve con una anticipación de una semana, lo que va a pasar ahora de acá a 5 o 6 meses no lo sabemos, pero lo que si nos obliga es a redimensionar todas las estructuras que tenemos, porque hay que prever que esto puedo volver a ocurrir, y la infraestructura que se construya de caminos, acueductos, redes de luz, etc, deben ser más resistentes teniendo cuenta estos sucesos, además hay que estar alerta y tener mapas de riesgo.