Así surge de un relevamiento que realizó el servicio informativo de Radio Chubut por la zona.

Los comercios en Trelew abrieron sus puertas en un gran porcentaje en algunos casos atendidos por sus propios dueños, por lo que en ese sector no se hizo visible la medida de fuerza al menos en la zona céntrica.

Las distintas cooperativas de servicios públicos no atendieron al público hoy y solo prestaron una guardia mínima para emergencias.

En el transporte de pasajeros tanto para líneas urbanas, inter urbanas y de larga distancia el paro fue total.

Así lo confirmó el director de tránsito y transporte de la municipalidad de Rawson, Fabián González, en diálogo con Radio Chubut.

Sin embargo el funcionario aclaró que los empleados municipales de su repartición en Rawson, al igual que en otras dependencias de esa comuna, la actividad se desarrolló de manera normal.

El paro convocado por el gremio de los choferes dejó varados en Puerto Madryn a un colectivo de la empresa “Robledo” que hacía el trayecto por ruta 3 rumbo al sur.

Así lo confirmó la pasajera Estela Gangas, que llegó a la terminal de Trelew para esperar que sus hijos que viven en Comodoro Rivadavia viajen en su vehículo particular hasta acá para rescatarla a ella y a su marido.

“Nos desviaron en la estación de servicio que está a la entrada de Puerto Madryn y nos obligaron a ingresar a la terminal de esa ciudad” explicó la pasajera, que se subió al colectivo el martes a las 19 horas y se encontraba en tránsito con destino a Pico Truncado cuando fue interceptado.

La mujer se quejó porque además de lo que le pasó a ella también sufrió la demora un pasaje completo compuesto por personas de edad y algunos discapacitados visuales y motrices.

En el sector del transporte de carga y de caudales el paro fue total e incluso se observaron vigilias del sindicato de camioneros en los depósitos de los supermercados y también en el transporte de caudales que por tal razón quedó paralizado.

La actividad bancaria también estuvo paralizada hoy y en las escuelas la actividad fue prácticamente normal.

Y en la administración pública provincial con sede mayoritariamente en Rawson la huelga prácticamente no se sintió ni en las oficinas del gobierno ni el poder judicial, que trabajaron normalmente.

Donde sí hubo un paro total de actividades fue en el poder legislativo, ante la convocatoria realizada por la Asociación Provincial de Empleados Legislativos que adhirió a la medida de fuerza y hoy no trabajó.

En algunas reparticiones como el ministerio de educación se notó un cierto nivel de ausentismo que se atribuyó a las dificultades para viajar, ya que el transporte de pasajeros no funcionó hoy.

En tal sentido Luis Angel Davies, el socio gerente de la empresa Rawson que realiza el servicio entre Trelew y la capital provincial, explicó que ellos no sacaron ningún coche a la calle para respetar el paro ni tampoco se afectaron las líneas que habitualmente hacen el recorrido especial para recoger a los empleados públicos.