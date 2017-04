“El jueves voy a ir a la reunión de energía” indicó el Gobernador Mario Das Neves y aseguró que “va a ser bastante dura”.

Señaló en ese sentido que “ya tenemos más o menos la propuesta, estamos terminando de hablar con Jorge “Loma” Ávila y las empresas, queremos que haya por seis meses paz social y que aseguren que no va a haber más despidos, además que se pague el subsidio de 20 mil pesos a cada uno de los despedidos”.

“Ese es un principio de acuerdo para que se firme el convenio”, afirmó Das Neves.

Por otro lado, el mandatario indicó que a la reunión que efectuará el presidente de la Nación, Mauricio Macri, este miércoles con gobernadores “irá el vicegobernador Mariano Arcioni”.

Sobre la reunión Das Neves manifestó que “yo no estaba de acuerdo con ese encuentro porque se le va a pedir a los gobernadores el achicamiento del déficit fiscal, y yo le plantee al propio presidente en Viedma que primero había que achicar el déficit fiscal nacional, que tienen en educación, salud, Anses, PAMI, y después mirar un poco a las provincias”.

“Si a nosotros nos marcan que tenemos que hacer un déficit no tenemos problema, pero nosotros hace 4 meses les mandamos un informe económico detallándoles quiénes éramos y de qué vivíamos”, recordó.

Afirmó que “nosotros no entendemos que pueden hacer porque se anunció en su momento que iban a eliminar ingresos brutos. Ahí no hablo yo, que hablen los 27 intendentes y los de todo el país”.

El gobernador manifestó que “me parece que tiran cosas al boleo y después barajan. Algunas le salen bien y otras no, pero esta no le va a salir bien”.