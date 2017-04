Se trata de Mirta Segundo, una abuela de Trelew, quien ayer se acercó a los estudios de LU20 Radio Chubut, a manifestar su malestar por la difícil situación que está viviendo sin recibir ayuda de nadie.

La abuela, quien tiene su departamento en el barrio Constitución de nuestra ciudad, manifestó entre lágrimas que desde hace un tiempo está siendo atosigada por una joven de 20 años quien diariamente le hace pasar tensos momentos para poder quedarse con su casa.

La vecina de “Las Mil Viviendas” cuenta que el jueves por la noche esta joven logró su cometido ya que ella cansada de la difícil situación salió casi huyendo de su propia vivienda, quedándose está joven y su hijo con el departamento en el cual vivió toda su vida.

Mirta cuenta que los últimos dos días fueron muy difíciles, a tal punto que no pudo dormir ni comer, y que por eso tomó la decisión de irse de su propia casa.

Agregó que el jueves durmió en una silla de uno de los pasillos del Hospital Zonal de Trelew, pasando frio y hambre.

Mirta Segundo manifestó que tanto el municipio local como gente del gobierno provincial, como el Presidente del IPV Martin Bortagaray con quien mantuvo una reunión tiempo atrás, siempre supieron de su situación pero nunca nadie hizo nada para sacar a esa gente del barrio.

“Pido tranquilidad, que me saquen de ahí urgente, voy a cualquier lado, aunque no tenga gas, agua o luz, me alumbrare con vela pero voy a estar tranquila”, dijo Mirta entristecida.

La mujer no quiere volver a su casa, solo quiere vivir tranquila ya que hace un tiempo sufrió un ACV y no puede pasar malos momentos.

Mirta Segundo pidió directamente al Intendente Maderna y al Gobernador Mario Das Neves que le den una mano, porque ellos ya estaban al tanto de su caso.

Y agregó que ya se van a cumplir 10 años que está con la caratula “Prioridad de Urgencia” dentro de la gente anotada en el IPV para poder tener una vivienda digna.

“Yo quiero preguntarle a los del gobierno: ¿Qué significa Prioridad de Urgencia? Porque le han dado vivienda a gente que de verdad no se la merece y hay gente como yo que estamos sufriendo, padeciendo y no nos dan nada”, se quejó la abuela, quien acusó al gobierno de dejarla “abandonada”.

Para finalizar, Mirta se lamentó porque estos difíciles momentos le han ido deteriorando su salud.