Con el objetivo de continuar con la evaluación del accionar municipal para paliar los problemas de potabilización y distribución de agua potable por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos, la intendenta Rossana Artero reunió este lunes a primera hora a su Gabinete. Durante el encuentro se le dio continuidad a la planificación del reparto de agua potable y no potable, ante la existencia de sectores que seguían este lunes sin el servicio.

“Hemos hecho una evaluación desde muy temprano de la situación que hemos vivido en estos días y, principalmente, de cómo vamos a seguir, teniendo en cuenta que hay todavía barrios sin agua”, dijo Artero en declaraciones a la prensa.

En este contexto expresó su agradecimiento al intendente de 28 de Julio, Omar Burgoa, quien “se puso a disposición” ofreciendo agua potable proveniente de las reservas de la localidad.

“También agradezco a todos los empleados municipales, a todos los porteros de las escuelas, a todos los que estuvieron trabajando a full para que a cada barrio, a cada escuela, pudiera llegar el agua potable que conseguimos para paliar la situación. A los empleados de la Cooperativa también, porque acá hay que separar las cuestiones relacionadas con las autoridades”, indicó.

Enfatizó que el personal del municipio, principalmente de las áreas de Familia y Promoción Social, de Obras Públicas y de Vecinales “está abocado desde hace varios días a paliar la situación”.

“Se le puede preguntar a cualquier presidente vecinal cómo nos hemos manejado: se han llenado los tanques de los Centros Comunitarios y de las escuelas”, agregó, y felicitó y agradeció “a los presidentes vecinales porque han repartido agua a gente que no se podía movilizar, a gente discapacitada o a adultos mayores”.

Desde la Municipalidad “a todos los vecinos se les ha llevado agua potable y agua para limpieza doméstica. La verdad es que se ha hecho un gran trabajo, siempre en comunicación entre la Secretaría de Obras Públicas y la gente de la Cooperativa”.

En este contexto, Artero cuestionó que, organizada por el Gobierno Provincial, el domingo “hubo una reunión para saber si había clases y no se me convocó a mí y tengo entendido que tampoco al intendente de 28 de Julio, porque nos prestó agua. Me parece gravísima la omisión”.

Recordó además que el viernes recibió a los vecinos autoconvocados que se movilizaron para expresar sus reclamos por los problemas derivados de la falta de agua.

Y detalló: “Algunos fueron al Concejo, otros a la Cooperativa, esperaron que (Marcelo) Griffiths los atendiera y no lo hizo. Entonces vinieron a la Municipalidad. Estuvieron afuera, se acercaron pacíficamente, algunos entraron a mi despacho y me pidieron que saliera a explicarles la situación a todos los vecinos que habían llegado”.

Luego de las explicaciones, “pidieron que fuera Griffiths, pero no quiso venir a dar la cara, entonces me solicitaron que los acompañara a la Cooperativa. Y lo hice. Eran solo vecinos de Rawson que marcharon pacíficamente, como lo hicieron en Trelew y en Madryn. Yo siempre doy la cara, no me escondo de nadie”.

“Pero Griffiths se enojó y por eso salió a criticarme por los medios, porque le dije que le faltó previsibilidad, al armar los piletones de presedimentación a destiempo, y celeridad en el tema”, concluyó.