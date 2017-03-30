La Administración de Vialidad Provincial dio a conocer cerca de las 20 horas de este jueves un pormenorizado informe sobre el estado de las rutas en la Provincia del Chubut.

DEPARTAMENTO CUSHAMEN-LANGUIÑEO

RUTA PROVINCIAL N°12

TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N°40 GUALJAINA (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)

TRAMO: GUALJAINA – PASO DEL SAPO (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)

TRAMO: PASO DEL SAPO – CERRO CONDOR (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)

TRAMO: CERRO CONDOR – EMPALME RUTA NACIONAL N°25 (CORTADA)

RUTA PROVINCIAL N°13

TRAMO: PASO DEL SAPO – COLAN CONHUE (CORTADA)

TRAMO: PASO DEL SAPO – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°4 (EL MOLLE) (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROVINCIAL N°14

TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 – GUALJAINA (CORTADA)

RUTA PROV 33:

TRAMO RUTA PROVINCIAL N°12 – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 (CORTADA)

DEPARTAMENTO TEHUELCHES – PASO DE INDIOS

RUTA PROV 64:

EMPALME RUTA PROVINCIAL N°65 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20  (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 65:

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL N°64 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 57:

TRAMO RIO UNION –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 21:

TRAMO LAGO FONTANA – EMPALME ACCESO 43 A EL COITE.

RUTA PROV 38:

RIO SENGUER – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74  (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 74:

RUTA PROV 74 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 ALDEA BELEIRO  (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 51:

RUTA PROV 51 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74  – EMPALME NACIONAL 260 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 63:

RUTA PROV 63 -EMPALME RUTA NACIONAL 40 EMPALME NACIONAL 25 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 23:

RUTA PROV 23 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°24  – EMPALME NACIONAL 40 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 23: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 BUEN PASTO (CORTADA EN LA PROGRESIVA KM 10 A LA ALTURA DE ESTABLECIMIENTO FERREIRA)

RUTA PROV 24:

RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 24:

RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

DEPARTAMENTO  SARMIENTO-ESCALANTE

RUTA PROVINCIAL Nº26

TRAMO EMPALME RUTA P Nº 24  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

TRAMO EMPALME RN Nº 26 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 25

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 26  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 27  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 27

EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME PROVINCIAL Nº 26 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nª29

EMPALME PROVINCIAL Nº 27 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME NACIONAL Nº3  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 53

TRAMO PASO DE INDIOS EMPALME NACIONAL Nº25  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL N° 1 ENTRE KM 8 Y CALETA CORDOVA (CORTADA PARA TRANSITO LIVIANO)

DEPARTAMENTO MÀRTIRES FLORENTINO AMEGHINO-GAIMAN

RUTA ROVINCIAL Nº 48

TRAMO EMPALME NACIONAL N25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME PROVINCIAL Nº29  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 28

TRAMO EMPALME NACIONAL Nº3   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME PROVINCIAL Nº1   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 1

TTRAMO BAHÍA BUSTAMANTE-RAWSON   ESTADO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 9

EMPALME RUTA NACIONAL Nº3   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME PROVINCIAL Nº 7   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº10

EMPALME RUTA NACIONAL Nº25  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME RUTA NACIONAL Nº3   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº31

TRAMO DIQUE FLORENTINO AMEGHINO RUTA NACIONAL Nº3     TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 32

EMPALME NACIONAL Nº3  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº68

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº32    TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 40

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº12   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL Nº25  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

DEPARTAMENTO GASTRE-TELSEN-BIEDMA

RUTA PROVINCIAL Nº 59

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME NACIONAL Nº25   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº58

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº40   INTRANSITABLE-CORTADA

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 59  INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 58

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 50   INTRANSITABLE-CORTADA

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 67   INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº50

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 49   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº67

EMPALME PROVINCIAL Nº 11 PARALELO 42    TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº4

TRAMO GAN GAN TELSEN     TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 8

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 4 PARALELO 42  INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 1

TRAMO RAWSON PUERTO LOBOS    TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº6

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1   TRANSITABLE CON PRECAUCION

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº 5   TRANSITABLE CON PRECAUCION

RUTA PROVINCIAL 42

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1 (HABILITADA CON PRECAUCION)

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº2

INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº2

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº3 PUNTA DELGADA (HABILITADA CON PRECAUCION)

INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº3

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 2 PUNTA NORTE (HABILITADA CON PRECAUCION)

INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 47

TRAMO PUNTA NORTE-PUNTA DELGADA (HABILITADA CON PRECAUCION)

INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº52

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº3 (HABILITADA CON PRECAUCION)

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº47 (HABILITADA CON PRECAUCION)

INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº61

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº4

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº11

INTRANSITABLE-CORTADA