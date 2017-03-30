Vialidad Provincial informa el estado de rutas en la provincia
La Administración de Vialidad Provincial dio a conocer cerca de las 20 horas de este jueves un pormenorizado informe sobre el estado de las rutas en la Provincia del Chubut.
DEPARTAMENTO CUSHAMEN-LANGUIÑEO
RUTA PROVINCIAL N°12
TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N°40 GUALJAINA (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)
TRAMO: GUALJAINA – PASO DEL SAPO (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)
TRAMO: PASO DEL SAPO – CERRO CONDOR (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)
TRAMO: CERRO CONDOR – EMPALME RUTA NACIONAL N°25 (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL N°13
TRAMO: PASO DEL SAPO – COLAN CONHUE (CORTADA)
TRAMO: PASO DEL SAPO – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°4 (EL MOLLE) (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROVINCIAL N°14
TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 – GUALJAINA (CORTADA)
RUTA PROV 33:
TRAMO RUTA PROVINCIAL N°12 – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 (CORTADA)
DEPARTAMENTO TEHUELCHES – PASO DE INDIOS
RUTA PROV 64:
EMPALME RUTA PROVINCIAL N°65 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 65:
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL N°64 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 57:
TRAMO RIO UNION –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 21:
TRAMO LAGO FONTANA – EMPALME ACCESO 43 A EL COITE.
RUTA PROV 38:
RIO SENGUER – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 74:
RUTA PROV 74 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 ALDEA BELEIRO (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 51:
RUTA PROV 51 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74 – EMPALME NACIONAL 260 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 63:
RUTA PROV 63 -EMPALME RUTA NACIONAL 40 EMPALME NACIONAL 25 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 23:
RUTA PROV 23 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°24 – EMPALME NACIONAL 40 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 23: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 24 BUEN PASTO (CORTADA EN LA PROGRESIVA KM 10 A LA ALTURA DE ESTABLECIMIENTO FERREIRA)
RUTA PROV 24:
RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 24:
RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
DEPARTAMENTO SARMIENTO-ESCALANTE
RUTA PROVINCIAL Nº26
TRAMO EMPALME RUTA P Nº 24 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
TRAMO EMPALME RN Nº 26 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 25
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 26 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 27 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 27
EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME PROVINCIAL Nº 26 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nª29
EMPALME PROVINCIAL Nº 27 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 53
TRAMO PASO DE INDIOS EMPALME NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL N° 1 ENTRE KM 8 Y CALETA CORDOVA (CORTADA PARA TRANSITO LIVIANO)
DEPARTAMENTO MÀRTIRES FLORENTINO AMEGHINO-GAIMAN
RUTA ROVINCIAL Nº 48
TRAMO EMPALME NACIONAL N25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME PROVINCIAL Nº29 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 28
TRAMO EMPALME NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME PROVINCIAL Nº1 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 1
TTRAMO BAHÍA BUSTAMANTE-RAWSON ESTADO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 9
EMPALME RUTA NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME PROVINCIAL Nº 7 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº10
EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME RUTA NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº31
TRAMO DIQUE FLORENTINO AMEGHINO RUTA NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 32
EMPALME NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº68
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº32 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 40
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº12 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
DEPARTAMENTO GASTRE-TELSEN-BIEDMA
RUTA PROVINCIAL Nº 59
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº58
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº40 INTRANSITABLE-CORTADA
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 59 INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº 58
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 50 INTRANSITABLE-CORTADA
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 67 INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº50
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 49 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº67
EMPALME PROVINCIAL Nº 11 PARALELO 42 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº4
TRAMO GAN GAN TELSEN TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 8
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 4 PARALELO 42 INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº 1
TRAMO RAWSON PUERTO LOBOS TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº6
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1 TRANSITABLE CON PRECAUCION
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº 5 TRANSITABLE CON PRECAUCION
RUTA PROVINCIAL 42
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1 (HABILITADA CON PRECAUCION)
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº2
INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº2
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº3 PUNTA DELGADA (HABILITADA CON PRECAUCION)
INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº3
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 2 PUNTA NORTE (HABILITADA CON PRECAUCION)
INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº 47
TRAMO PUNTA NORTE-PUNTA DELGADA (HABILITADA CON PRECAUCION)
INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº52
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº3 (HABILITADA CON PRECAUCION)
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº47 (HABILITADA CON PRECAUCION)
INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº61
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº4
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº11
INTRANSITABLE-CORTADA