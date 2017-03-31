La Administración de Vialidad Provincial dio a conocer este viernes un informe detallado del estado de las rutas en la Provincia del Chubut.

DEPARTAMENTOS:
DEPARTAMENTO CUSHAMEN-LANGUIÑEO
RUTA PROVINCIAL N°12
TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N°40 GUALJAINA (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
TRAMO: GUALJAINA – PASO DEL SAPO (CORTADA)
TRAMO: PASO DEL SAPO – CERRO CONDOR (CORTADA)
TRAMO: CERRO CONDOR – EMPALME RUTA NACIONAL N°25 (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL N°13
TRAMO: PASO DEL SAPO – COLAN CONHUE (CORTADA)
TRAMO: PASO DEL SAPO – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°4 (EL MOLLE) (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL N°14
TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 – GUALJAINA (CORTADA)
RUTA PROV 33:
TRAMO RUTA PROVINCIAL N°12 – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 (CORTADA)

DEPARTAMENTO TEHUELCHES – PASO DE INDIOS
RUTA PROV 64:
EMPALME RUTA PROVINCIAL N°65 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20  (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)

RUTA PROV 65:
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL N°64 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 57:
TRAMO RIO UNION –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 21:
TRAMO LAGO FONTANA – EMPALME ACCESO 43 A EL COITE.
RUTA PROV 38:
RIO SENGUER – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74  (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 74:
RUTA PROV 74 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 ALDEA BELEIRO  (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 51:
RUTA PROV 51 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74  – EMPALME NACIONAL 260 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 63:
RUTA PROV 63 -EMPALME RUTA NACIONAL 40 EMPALME NACIONAL 25 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 23:
RUTA PROV 23 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°24  – EMPALME NACIONAL 40 (TRANSITABLE CON PRECAUCION POR BARRO)
RUTA PROV 23 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°24  – BUEN PASTO.
CORTADA
RUTA PROV 24:
RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS CORTADA

RUTA PROV 24:
RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS  CORTADA
DEPARTAMENTO  SARMIENTO-ESCALANTE

RUTA PROVINCIAL Nº26
TRAMO EMPALME RUTA P Nº 24  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
TRAMO EMPALME RN Nº 26 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 25
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 26  TRANSITABLE CON PRECAUSIÓN
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 27  TRANSITABLE CON PRECAUSIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 27
EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME PROVINCIAL Nº 26 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº29
EMPALME PROVINCIAL Nº 27 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME NACIONAL Nº3  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 53
TRAMO PASO DE INDIOS EMPALME NACIONAL Nº25  TRANSITABLE CON 4 X4
RUTA PROVINCIAL N 1
COMODORO RIVADAVIA  RUTA 1 ENTRE KM8 Y ROCAS COLORADAS.
CORTADA

DEPARTAMENTO MÁRTIRES FLORENTINO AMEGHINO-GAIMAN

RUTA ROVINCIAL Nº 48
TRAMO EMPALME NACIONAL N25 CORTADA
EMPALME PROVINCIAL Nº29  CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 28

TRAMO EMPALME NACIONAL Nº3  EMPALME PROVINCIAL Nº1   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 1
TRAMO BAHÍA BUSTAMANTE-CAMARONES   CORTADA
TRAMO CAMARONES RAWSON TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 9
EMPALME RUTA NACIONAL Nº3   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME PROVINCIAL Nº 7   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº10
EMPALME RUTA NACIONAL Nº25  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME RUTA NACIONAL Nº3   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº31
TRAMO DIQUE FLORENTINO AMEGHINO RUTA NACIONAL Nº3     TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 32
EMPALME NACIONAL Nº3  TRANSITABLE 4 x 4
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1  TRANSITABLE 4 x 4

RUTA PROVINCIAL Nº68
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº32    TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 40
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº12   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL Nº25  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

DEPARTAMENTO GASTRE-TELSEN-BIEDMA
RUTA PROVINCIAL Nº 59
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME NACIONAL Nº25   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº58
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº40   INTRANSITABLE-CORTADA
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 59  INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 58
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 50   INTRANSITABLE-CORTADA
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 67   INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº50
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58   CORTADA
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 49   CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº67
EMPALME PROVINCIAL Nº 11 PARALELO 42    TRANSITABLE 4 x4

RUTA PROVINCIAL Nº4
TRAMO GAN GAN TELSEN     TRANSITABLE
RUTA PROVINCIAL Nº 8
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 4 PARALELO 42  INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 1
TRAMO RAWSON PUERTO LOBOS    TRANSITABLE 4×4
RUTA PROVINCIAL Nº6
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1   TRANSITABLE 4×4
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº 5   TRANSITABLE 4×4

RUTA PROVINCIAL 42
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº2
INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº2
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº3 PUNTA DELGADA
HABILITADA

RUTA PROVINCIAL Nº3
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 2 PUNTA NORTE
HABILITADA

RUTA PROVINCIAL Nº 47
TRAMO PUNTA NORTE-PUNTA DELGADA
HABILITADA

RUTA PROVINCIAL Nº52
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº3
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº47
HABILITADA

RUTA PROVINCIAL Nº61
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº4
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº11
INTRANSITABLE-CORTADA