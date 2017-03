La diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour, fue blanco directo de parte del discurso que hoy pronunció el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, al inaugurar el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones en la Legislatura del Chubut.

Las alusiones fueron verbales y gestuales, porque en un tramo se dirige a la diputada que estaba en su banca haciendo mención a alguna sonrisa de la legisladora.

“Yo le sostuve la mirada y me sonrío porque me produce sorna, se ve que eso le molesta y reacciona” dijo Dufour en diálogo con Radio Chubut sobre ese tenso momento.

Ratificó que se considera blanco de una persecución política y violencia de género por parte del gobernador, aunque prometió no ceder frente a esa práctica para la cual está acostumbrada.

Aseguró que el discurso del mandatario provincial estuvo vacío de contenido porque no pudo enumerar una obra sobresaliente.

En diálogo con Radio Chubut, la legisladora insistió con que la actual administración no inauguró una casa construida durante esta gestión y aseguró que todas provienen del anterior gobierno.

De paso recordó que en el anterior discurso Das Neves prometió construir 10.000 viviendas durante el presente período, lo cual lleva a un promedio de 2.500 casas por año, cifra de la que al menos durante el 2016 se estuvo muy lejos y no cree que llegue tampoco durante el presente ejercicio.

