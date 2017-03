Juan Colihuinca, papá del joven de 17 años que fue asesinado en Trelew hace cinco años, culpó a fiscales y policías por no haber investigado en profundidad la muerte de su hijo Rodrigo, quien fue hallado descuartizado en un descampado en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew.

Colihuinca recordó que algunas pericias necesarias para avanzar en la investigación no se hicieron “porque me dijeron que eran muy caras”.

Y tampoco se llegó a abrir la cuenta de facebook de la víctima porque los trámites que debían hacerse en Estados Unidos, donde está la central de la red social, se hicieron mal.

“La última vez que habló conmigo Miquelarena me llevó a una escribanía para hacer el trámite, que pagó de su bolsillo y de ahí en más no sé qué pasó” dijo en referencia al procurador general de la provincia.

Juan Colihuinca cree que todos se olvidaron de su caso y no hay voluntad de investigar, a punto tal que hace dos años no lo llaman a pesar de que “jamás cambié el número telefónico” avisó.

La vida de la familia cambió para siempre con la muerte de Rodrigo, a punto tal que los Colihuinca se volvieron a Paso de Indios donde se radicaron para siempre.

Hoy el dolorido padre reconoció que “si ya no hay más pericias que hacerle al cuerpo estamos pensando en traerlo acá el féretro”.