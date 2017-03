Este martes se realizó el primer encuentro entre el gremio y la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos, donde no se charló de porcentajes.

Luego a pedido del sector patronal se pasó a un cuarto intermedio para retomar las conversaciones en las próximas horas.

Así lo indicó Rogelio González, secretario de Coordinación de la Secretaría General del Sindicato de Luz y Fuerza, quien aseguró que se buscará resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de crecimiento de la inflación.

El sindicalista indicó que la negociación salarial engloba a unos 2 mil trabajadores de las Cooperativas de Servicios Públicos de toda la Provincia y aseguró que hasta el momento no se produjeron despidos en el sector, a pesar de la situación de crisis económica.

Si bien el dirigente no dio a conocer el porcentaje de aumento que pedirán desde el sector, opinó que el techo de 18 por ciento que pretende imponer el Gobierno Nacional en las negociaciones salariales, “es una utopía”, que no se sustenta en proyecciones serias de la inflación prevista para 2017.

En otro orden aseguró que aún no hay fecha establecida para comenzar a negociar salarios con la Provincia y también ratificó la adhesión al paro nacional decretado por la CGT para el próximo 6 de abril.