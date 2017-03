La diputada del Frente para la Victoria y ex funcionaria del gobierno anterior enfrentaba tres causas: una por la sustitución de permisos de pesca para barcos de distinto porte, otra por el crédito express para Alpesca y la restante por su responsabilidad ante la rotura que sufrieron 5 barcos de la pesquera intervenida por el estado.

En los dos primeros casos fue sobreseía en uno y absuelta en la restante.

Queda por definir el caso de las cinco embarcaciones de Alpesca que rompieron amarras durante un temporal del 7 de abril del 2014 provocando severos daños materiales sobre los barcos y ambientales sobre la costa.

Por esa causa la ex funcionaria junto con el otro integrante del directorio que intervino en la empresa expropiada, Omar Albornoz, fueron condenados en primera instancia por la figura de “administración fraudulenta”, cargo que luego fue ratificado por la Cámara Penal de Puerto Madryn.

La defensa de los imputados apeló ante el Superior Tribunal de Justicia que hoy los recibió en audiencia, según confirmó el abogado Fabián Gabalachis que defiende a los procesados.

“La acusación sostiene que no solo hubo negligencia en el cuidado de los barcos sino hasta un concepto malicioso” explicó Gabalachis en diálogo con radio Chubut.

Bajo esta idea, no solo se le imputa a Dufour que no supo cuidar los barcos sino que lo hizo a propósito, aspecto que fue rebatido por Gabalachis ante la sala penal de la corte del Chubut que “se tomará estimo entre 5 y 6 meses para responder”.