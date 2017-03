El sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut calculó que existen 2.500 trabajadores “sobrantes”, es decir personal que está cobrando algún tipo de remuneración pero no tiene una ocupación concreta y “su futuro es incierto” según explicó el secretario adjunto de ese gremio, Carlos Gómez.

El vocero sindical dijo que en el lenguaje de las operadoras y del ministro de Nación Juan José Aranguren, hablan de “personal stockeado” pero “para nosotros es simplemente personal sobrante, que según ellos está de más porque no tiene una actividad concreta”.

“De acuerdo a las operadoras los stockeados son 1.550 y a eso se deberán sumar ahora los seis equipos que bajó la empresa DLS que le presta servicios tercerizados a Pan Américan Energy en el yacimiento de Cerro Dragón” el más importante del país en materia de petróleo convencional.

El gremio envió una nota al ministerio de trabajo de la nación donde le comunican el inicio de una retención de servicio para todo el personal de DLS.

Sin embargo Gómez reconoció que “esta tarde la empresa Pan Américan Energy directamente nos pidió que no subamos al personal al yacimiento, es decir que la retención la hagamos en nuestros domicilios cuando nosotros no estamos declarando un paro, pero no queremos que después nos culpen si algún equipo se rompe por lo que queremos deslindar responsabilidades”.

Además el sindicato denunció a través de una solicitada que “se busca en esta crisis la precarización laboral, modificando el convenio colectivo de trabajo, cosa que vamos a resistir con un plan de lucha que podría iniciarse el 3 de abril con un paro de actividades” advirtió Gómez.

El vocero sindical considera que los seis equipos que bajó DLS representan 800 trabajadores entre empleos directos e indirectos que quedan al borde de perder sus fuentes de trabajo, sumando a los problemas que registró SP, otra empresa de servicios que envió 252 telegramas de suspensión.

“Como si fuera poco está también el severo problema de YPF que está en pleno proceso de desinversión en la cuenca del golfo San Jorge y concentrando toda su energía en Vaca Muerta” explicó el vocero gremial.

Esta semana se realizarán varias reuniones en el marco de esta crisis que incluyen una reunión con la jueza laboral que entiende en la convocatoria de acreedores de SP y le reunión de la mesa de concertación donde llevarán esta crisis aunque “siempre respetando el diálogo, pero todo tiene un límite”.

Para el gremio, las empresas de servicios como las mencionadas son “satélites de las operadoras” de los yacimientos, y no soportan más de un mes pagando los salarios sin producir.