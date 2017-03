La Fiscalía de Estado está evaluando la presentación de una denuncia penal contra la Municipalidad de Rawson ante el posible delito de malversación de fondos públicos en relación a la construcción del Puente El Elsa. Según expresó el Fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, “habría fondos de afectación específica para la construcción del mismo que habrían sido desviados por el municipio dándole un destino absolutamente distinto al que tenían asignados por ley y esto podría configurar claramente en un delito de malversación de fondos públicos”.

El Fiscal de Estado adelantó que “en el transcurso de esta semana junto a los ministros Coordinador, Alberto Gilardino, y de Infraestructura, Alejandro Pagani, estaremos relevando toda la documentación para merituar una eventual presentación en sede penal en orden a estas eventuales irregularidades” y detalló que “hay fondos que son de origen provincial y hay fondos de origen nacional”.

Dijo además que “la denuncia abarcaría a todos los funcionarios que han intervenido en la disposición de estos fondos” aunque dejó en claro que “la principal responsable política sería la intendente Rossana Artero, pero también habría que relevar las áreas de infraestructura y contable del municipio” expresó. Sobre la posible presentación expresó que “queremos recurrir a la justicia con toda la documentación necesaria” e informó que “en principio la competencia es provincial. Quien debe entender es la Fiscalía de la ciudad de Rawson en donde se habría cometido presuntamente el ilícito, pero claramente –insistió- hay que dejar constancia que seremos prolijos y cautos en el relevamiento de la documentación y de poder corroborarlo haremos la presentación al respecto”.

Martínez Zapata explicó que “quien tiene el compromiso legal de disponer el dinero es el municipio. La responsabilidad tanto penal como civil en la administración de estos fondos es del propio intendente”, informó.

En tanto y sobre la falta de habilitación del Puente El Elsa por parte de la Municipalidad se expresó el ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. “Es un tema que se manejó con mucha irresponsabilidad. Hay reclamos de la empresa contratista por deudas que el municipio tendría con la empresa y además esta cuestión de que no se habilita el puente porque la Municipalidad no está de acuerdo en principio me parece un acto de extrema irresponsabilidad de funcionarios que han tenido que cumplir su labor y que incluso fueron al acto de inauguración” dijo. Por eso Pagani expresó que “si hubieran tenido algo que decir lo tendrían que haber dicho antes y no haber asistido al acto de inauguración y sacarse la foto. Incluso estuvo la intendenta Rossana Artero en el acto y me sorprende a esta altura estar discutiendo estas cosas”, disparó.

Dijo además respecto a las cuestiones técnicas que se aducen que si bien “hay que hacerlas, no han sido un condicionante para que pueda transitarse, de hecho sobre el puente han transitado grúas piloteras de más de 70 toneladas”.

“La responsabilidad de habilitarlo es del municipio, ellos son los que realizan la inspección de obra y justamente lo que planteo es que si el secretario de planeamiento y desarrollo urbano de Rawson, Federico Ercoli, creía que no había que habilitarlo lo tendría que haber dicho antes, incluso está haciendo hincapié en una prueba que se tarda un día en hacerla.

Además Pagani afirmó que también “está el reclamo del dinero de la empresa contratista, que creo que es el meollo de la cuestión y sobre el cual el gobernador nos ha pedido que nos pongamos encima del tema y que seamos estrictos y rigurosos en un control hacia la Municipalidad por eso la intervención del Fiscal de Estado en relación a los fondos que hemos derivado nosotros de los compromisos asumidos por la provincia”.