Tras el golpe de agua que inundó Comodoro Rivadavia provocando miles de desalojados de sus hogares por la fuerza, entre evacuados y auto evacuados, la lluvia disminuyó en su intensidad y dio un respiro a los castigados vecinos de esa ciudad ubicada en el sur de la provincia.

Radio Chubut obtuvo el desgarrador testimonio de damnificados que describieron la odisea que debieron pasar, con relatos que mezclan el sentido de supervivencia, la unión familiar y las actitudes solidarias.

Andrés Poza y su familia se auto evacuaron de su casa en el barrio km.14 en plena noche, cuando vieron que ya no podían resistir más en el interior.

“Intenté colocar bloques con arena y nylon para evitar que el agua ingrese hasta que me di cuenta que no había forma de evitar la inundación y decidí salir” reveló Poza.

A los gritos entre los patios del vecindario y en plena noche, logró que un vecino los ubique y les de cobijo en su vivienda, hasta que pudo se relocalizado con familiares.

Otra historia fue la de Mónica Masante, vice presidenta del barrio Standart Norte, quien lideró el trabajo de evacuación de ese sector y también brindó su testimonio a radio Chubut.

“El área más complicada es la zona de quintas donde costó mucho que el agua drenara hacia el mar” describió Mónica Masante.

La dirigente confirmó que ellos tienen 120 familias en la escuela 171 y admitió que están desbordados por la situación, ya que “no solo es darle contención y un techo sino que hay que darles de comer y no tenemos con qué”.

El testimonio más estremecedor fue el que brindó Yanina Saracho, del barrio kilómetro 17 que salió de su casa en busca de una garrafa y debió desistir del intento y volver a su casa, pero a partir de ahí comenzó otra odisea.

Con su esposo, seis niños de entre 1 y 8 años y esperando otro, Yanina y su grupo familiar intentaron resistir en la vivienda utilizando la única habitación que no estaba con agua, hasta que todo se inundó.

“Cuando el agua nos llegó a la rodilla decidimos salir pero ya era imposible” describió Yanina, quien permaneció en su vehículo encajado durante horas con toda la familia esperando la ayuda de defensa civil que no llegó, hasta que el paso providencial de un vecino con una camioneta todo terreno logró sacarlos de allí.

También se escucharon situaciones insólitas, como las que vive Sergio Hyero, quien volvía del sur del país a su Entre Ríos natal y quedó varado en Comodoro Rivadavia, donde terminó en el gimnasio municipal número 2 como un evacuado más.