Lo aseguró en diálogo con Radio Chubut la intendenta de Rawson, Rossana Artero.

La obra fue inaugurada con bombos y platillos el 18 de febrero, pero permanece cerrada al tránsito porque todavía no está concluida.

Artero culpó al gobierno provincial de haber hecho el acto inaugural cuando todavía la obra no se terminó y se desmarcó de la decisión del evento que según ella “tomó unilateralmente el gobernador Das Neves tras una recorrida”.

Recordó que la empresa todavía no entregó la obra a la que le faltan trabajos de pintura, luminarias y lo que es más importante: la prueba de carga.

“Mientras eso no esté es una irresponsabilidad habilitar el tránsito” recordó Artero, quien de paso deslizó que existe un reclamo de plata por parte de la empresa constructora por “redeterminación de costos”.

Consideró que el colorido acto que encabezó el gobernador Mario Das Neves en la explanada hace 20 días fue “una inauguración simbólica”.

Rossana Artero fue blanco este miércoles de comentarios difundidos por Canal 13 de Buenos Aires, preguntándose dónde estaba la jefa comunal quien se había ausentado sin aviso.

“Es insólito porque yo desde anoche estoy en Rawson y me había ausentado cinco días hábiles para disfrutar de unas vacaciones junto con mi familia que no me tomé en los últimos tres años” dijo, tras lo cual aclaró que entre la actividad de hoy incluyó la participación en los actos por el día internacional de la mujer.